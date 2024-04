Tin tức 24h qua: 24 người trong nhóm "Hóng Clip Hot" bị khởi tố

Phát tán clip khiêu dâm, 24 người trong nhóm "Hóng Clip Hot" bị khởi tố

6 bị can bị bắt tạm giam Ảnh: Công an Tam Kỳ

Ngày 16/4, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố 24 bị can để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Trong số đó, 6 bị can đã bị bắt tạm giam, 18 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, ngày 30/3/2022, 2 đối tượng B.V.T và H.N.D tạo nhóm trên ứng dụng Zalo có tên "Hóng Clip Hot" nhằm mục đích chia sẻ, đăng tải, phổ biến các video chứa nội dung khiêu dâm, đồi trụy để những người trong nhóm xem, bình luận.

Sau đó, T và D thêm nhiều thành viên là người thân, bạn bè vào nhóm để chia sẻ nhiều video, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy có nguồn gốc trên mạng.

Kiểm tra, trích xuất dữ liệu, cơ quan chức năng xác định tính đến thời điểm bị phát hiện, nhóm Zalo "Hóng Clip Hot" có hơn 100 thành viên tham gia, đã đăng tải tổng cộng 247 video. Trong đó, 239 video chứa nội dung khiêu dâm, đồi trụy để phổ biến, truyền bá cho các thành viên trong nhóm xem, bình luận.

Công an mời người tự nhận có khả năng "cầu mưa" lên làm việc

Văn bản giới thiệu của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp gây xôn xao dư luận những ngày qua

Ngày 16/4, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mời ông Lê Minh Hoàng (SN 1967, ở xã Mỹ Thành) lên làm việc liên quan nội dung ông này được giới thiệu vào TP.HCM "cầu mưa", giúp người dân Nam Bộ thoát cảnh hạn hán.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, sau khi nắm được thông tin ông Hoàng được Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học - Công nghệ thuộc Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, giới thiệu với Chi cục Thủy lợi TP.HCM bởi có khả năng "cầu mưa", huyện đã chỉ đạo công an địa phương mời ông Hoàng lên làm việc.

Vị này cũng cho hay, UBND huyện sẽ chờ báo cáo cụ thể để có các bước tiếp theo và xem xét hình thức xử lý đối với ông này. Đồng thời, huyện cũng yêu cầu Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Thành kiểm điểm vì ký xác nhận cho ông Hoàng có khả năng "cầu cho cây lúa bớt đổ" vào năm 2023. Quan điểm của huyện đây là vụ việc có tính chất mê tín dị đoan, do đó cán bộ xã ký xác nhận cho sự việc này là khó chấp nhận.

Cũng trong ngày 16/4, ông Lê Minh Hoàng đã có buổi làm việc với UBND xã Bột Xuyên và xã Mỹ Thành. Tại đây, ông Hoàng đã nhận lỗi về việc nói có khả năng cầu nguyện cầu mưa cho TP.HCM và cầu nguyện cho cây lúa bớt đổ ngã. Ông Hoàng đã nhận sai vì đưa ra thông tin không được kiểm chứng, không có cơ sở khoa học.

Diễn biến mới liên quan vụ Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị bắt

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu mà Cty CP Tập đoàn Thuận An (TAG) tham gia.

Lý do, C03 đang điều tra về sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này và các tổ chức, đơn vị liên quan.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (đoạn Km0+00 – Km20+500) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.

Cục đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk trả lời bằng văn bản và cung cấp hồ sơ, tài liệu gửi về C03.

Trước đó, tối 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại TAG và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị TAG về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

TP.HCM có 16 điểm bắn pháo hoa dịp 30/4

Ngày 16/4, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo về việc bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP đồng ý với đề xuất của Sở VH&TT và Bộ Tư lệnh TP về việc tổ chức 16 điểm bắn pháo hoa (gồm một điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Cụ thể, dọc tuyến sông Sài Gòn, TP tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, TP Thủ Đức.

Chín điểm tầm thấp gồm: Công viên khu Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh); khu vực cầu Rạch Chiếc (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức); khu biệt thự Thảo Điền (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức); khu công viên Landmark 81 (phường 22, quận Bình Thạnh); cầu tàu Ba Son (phường Bến Nghé, quận 1); cầu tàu Bến Bạch Đằng (phường Bến Nghé, quận 1); khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức); khu vực cầu Tân Thuận 1 (phường 18, quận 4); khu vực bờ sông phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.

Riêng cầu tàu Bến Bạch Đằng (phường Bến Nghé, quận 1), việc bắn pháo hoa sẽ thực hiện trên sà lan.

Ngoài ra, TP còn tổ chức sáu điểm bắn tầm thấp khác tại: Lô N4-D6 Khu Công nghiệp Tây Bắc (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi); Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn); Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh); Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11); Trung tâm hành chính quận 7 (phường Tân Phú, quận 7); Quảng trường rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Thời gian bắn pháo hoa là từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

