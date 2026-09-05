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Tháo dỡ cổng nhà, một người bị trụ bê tông đè tử vong

Sự kiện: Thời sự

Chiều 5/9, lãnh đạo phường B’Lao (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến ông N.C.Q. (SN 1984, thường trú tỉnh Nghệ An) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, ông Q. cùng một người đàn ông khác tiến hành tháo dỡ, di dời cổng một nhà dân tại hẻm 96, đường Tố Hữu, phường B’Lao.

Trong lúc hai người đang tháo dỡ, phần trụ cổng bất ngờ đổ sập. Phát hiện sự việc, ông Q. tìm cách chạy ra ngoài nhưng không may vấp ngã, bị trụ bê tông đè trúng người.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Q. tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Q. tử vong.

Người dân gần đó nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, ông Q. đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng và phường B’Lao đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin để xác minh, làm rõ nguyên nhân.

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Theo Phi Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 19:05 PM (GMT+7)
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