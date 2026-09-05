Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa

Tại khuôn viên Đền thờ Tổ nghề - nơi lưu giữ ký ức về cội nguồn nghề dệt lụa đã hơn 1.000 năm của làng nghề, phu nhân Ngô Phương Ly và phu nhân Kyu Kyu Hla cũng cùng các học sinh có gia đình đang làm nghề dệt trải nghiệm xâu vòng lụa.

Phu nhân Ngô Phương Ly và phu nhân Kyu Kyu Hla tham quan làng lụa Vạn Phúc

Bên khung dệt cổ, hiện vật quý của làng nghề, phu nhân Kyu Kyu Hla chia sẻ chiếc khung cho bà cảm giác rất gần gũi và thân quen bởi khung dệt đã là một phần trong cuộc sống của người dân Myanmar hàng nghìn năm qua. Từ các khung dệt đó, những tấm vải, lụa đã ra đời, tạo nên những chiếc htamein và paso truyền thống của người Myanmar.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ Việt Nam và Myanmar đều nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là nghề dệt lụa. Phụ nữ hai nước, không chỉ khéo tay tạo nên những tấm lụa tinh xảo mà còn gìn giữ và lưu truyền những nét đẹp văn hóa bền bỉ qua thời gian.

Phu nhân Ngô Phương Ly và phu nhân Kyu Kyu Hla quan sát khung dệt và xem các nghệ nhân trình diễn dệt lụa

Hai phu nhân tham quan khu trưng bày sản phẩm lụa truyền thống và giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của làng nghề

Hai nước không chỉ có sự tương đồng về nghề dệt mà còn đang góp phần làm đẹp và làm dày thêm giá trị văn hóa của mỗi bên thông qua sự giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Phu nhân Ngô Phương Ly dẫn chứng lụa tơ sen, một sự sáng tạo của Myanmar, đã được du nhập vào Việt Nam - nơi sen có mặt ở khắp mọi miền đất nước - để từ đó trở thành những chiếc áo dài tôn vinh nét đẹp phụ nữ Việt.

Tiếp đó, hai phu nhân đến thăm một cơ sở dệt lụa, trung tâm bảo tồn và phát triển sản phẩm lụa. Phu nhân Ngô Phương Ly cho biết làng nghề hiện nay có hơn 200 hộ, không chỉ là nơi sản xuất mà còn trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Các sản phẩm lụa Việt Nam đã đi vào đời sống hiện đại, tỏa đi khắp trong nước và quốc tế.

Phu nhân Ngô Phương Ly và phu nhân Kyu Kyu Hla dành nhiều thời gian tại không gian của Hợp tác xã Vụn Art - nơi hơn 40 người thợ đặc biệt đang thổi hồn cho những mảnh lụa tái chế thành các bức tranh lụa ghép. Dù mang trên mình khiếm khuyết nhưng mỗi đường kim, mảnh ghép của họ đều chứa đựng niềm tự hào. Dù cuộc đời có thiếu vẹn tròn, con người vẫn có thể tạo nên điều đẹp đẽ.

Phu nhân Ngô Phương Ly và phu nhân Kyu Kyu Hla trải nghiệm xâu vòng lụa với các cháu thiếu niên, nhi đồng của làng nghề

Hai phu nhân chơi trò chơi dân gian ô ăn quan của Việt Nam. Các viên chơi ô ăn quan được làm bằng vải vụn

Trân trọng thành quả lao động của những người thợ đặc biệt, phu nhân Tổng thống Myanmar đã gửi tặng một món quà đáp lễ khi hợp tác xã ngỏ ý dành tặng các sản phẩm mà bà yêu thích.

Cùng ngồi thưởng trà, phu nhân Kyu Kyu Hla trân trọng cảm ơn phu nhân Ngô Phương Ly vì sự đón tiếp nồng hậu cùng chương trình ý nghĩa. Phu nhân Tổng thống Myanmar mong muốn sẽ có thêm dịp cùng phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi, chia sẻ những nét đẹp văn hóa hai nước.

Hai phu nhân được làng nghề tặng hai chiếc nón được dệt bằng lụa

Phu nhân Ngô Phương Ly và phu nhân Kyu Kyu Hla thưởng trà tại làng lụa Vạn Phúc

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ cảm ơn, chia sẻ văn hóa là ngôn ngữ không có biên giới, gắn kết giữa con người với con người và mong sớm gặp lại phu nhân Kyu Kyu Hla.

Hoạt động của hai phu nhân tại làng lụa Vạn Phúc là điểm nhấn giàu ý nghĩa trong tổng thể các hoạt động của chuyến thăm chính thức Việt Nam của lãnh đạo Myanmar.