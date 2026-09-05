Cứu sống công dân Trung Quốc mắc kẹt 10 ngày trong đường hầm ở Nepal

Công dân Trung Quốc được đưa khỏi hầm thuỷ điện ở Nepal. Ảnh: Quân đội Nepal

Theo đài CNN, trong thông báo được phát đi lúc chiều nay (5/9), quân đội Nepal cho biết: “Đội cứu hộ chung gồm quân đội Nepal và các nhân viên cứu hộ nước ngoài đã giải cứu một công dân Trung Quốc tên là Luhaitao, còn sống từ bên trong đường hầm tại Dự án Thủy điện Upper Trishuli-1”.

Ông Luhaitao được đưa ra ngoài từ vị trí cách cửa hầm khoảng khoảng 225m. Hiện các chuyên gia y tế đang kiểm tra tình trạng sức khoẻ của ông, trong khi hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục.

Hình ảnh do đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV công bố cho thấy 2 nhân viên cứu hộ đang dìu đỡ người đàn ông ra khỏi đường hầm.

Cuộc giải cứu mới nhất đã nâng tổng số công nhân được cứu sống từ dự án thủy điện Trishuli lên 3 người. Trước đó một ngày, hai công nhân Nepal cũng được giải cứu khỏi đường hầm tại nhà máy thủy điện Trishuli.

Khoảng 900 công nhân tại 12 dự án thủy điện trên khắp Nepal đang bị mất tích, trong đó ước tính có khoảng 500 người đang mắc kẹt trong các đường hầm do lũ quét.

Theo giới chức Trung Quốc và Nepal, số người thiệt mạng trong trận lũ quét thảm khốc xảy ra tuần trước tại khu vực biên giới hai nước đã tăng lên 1.375 người và hơn 5.000 người mất tích.