Nổ lớn gần đảo Kharg trọng yếu của Iran

Đảo Kharg. Ảnh: WANA

Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin nhiều người đã nghe thấy tiếng nổ gần đảo Kharg của Iran ở Vùng Vịnh, nơi vốn là đầu mối xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của nước này nhưng chưa rõ nguyên nhân gây nổ.

Phóng viên của Fars cho biết đã nghe thấy tiếng nổ nhưng không thấy khói bốc lên. Trong khi đó, hãng tin SNN lại cho rằng "một tàu chở dầu của Iran đã bị Mỹ nhắm mục tiêu" ở gần đảo.

Theo hãng tin Sinh viên Iran (ISNA), một tên lửa của Mỹ đã đánh trúng một tàu chở dầu của Iran ở gần đảo Kharg nhưng không gây ra thương vong. Tàu bị đánh trúng là một "tàu cỡ nhỏ".

Đảo Kharg đóng vai trò thiết yếu đối với hệ thống xuất khẩu dầu mỏ của Iran, đảm nhận việc vận chuyển khoảng 90 - 95% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa sẽ giành quyền kiểm soát đảo Kharg.

Căng thẳng trong khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2 và Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào Israel cũng như các mục tiêu Mỹ trên khắp khu vực.

Hồi giữa tháng 6, Washington và Tehran đã ký một biên bản ghi nhớ về quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, nhưng việc triển khai thỏa thuận đã bị đình trệ do những bất đồng liên quan đến các biện pháp đảm bảo an ninh tại eo biển này.