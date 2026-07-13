Có thể mất tới 50 triệu đồng nếu chia sẻ 'tin vịt' trên mạng xã hội

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ 1/7.

Tại nghị định này tăng mức xử phạt đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật thông thường. Theo đó, người lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức (cá nhân bằng 1/2 mức phạt của tổ chức). Đồng thời, người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm theo quy định. Trước đây, hành vi này trước đây bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Người sử dụng mạng xã hội cần có ý thức của người tiếp nhận thông tin, cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào. Ảnh minh họa bởi AI

Đáng chú ý, Nghị định 174 còn bổ sung khung xử phạt cao hơn đối với những hành vi có tính chất, mức độ nghiêm trọng. Theo đó, phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với tổ chức khi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật:

- Gây hoang mang trong Nhân dân;

- Gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội;

- Gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ;

- Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), pháp luật luôn bảo vệ quyền bày tỏ quan điểm, góp ý, phản ánh và giám sát xã hội của người dân. Song, pháp luật cũng sẽ có chế tài để xử lý các hành vi lan truyền thông tin sai sự thật, không được kiểm chứng, gây hậu quả hoặc có nguy cơ gây hậu quả cho xã hội.

Quyền tự do bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội luôn đi kèm trách nhiệm đối với thông tin mình đăng tải, chia sẻ. Những hành vi như bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc phát tán thông tin sai sự thật khi gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư, việc tăng mức xử phạt sẽ giúp người dùng mạng xã hội có ý thức hơn trong việc chia sẻ thông tin, đồng thời cư xử văn minh hơn bởi đây là khoản tiền đủ lớn để tạo tính răn đe.

Người sử dụng mạng xã hội cần có ý thức của người tiếp nhận thông tin, buộc họ phải cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào, như vậy không gian mạng xã hội sẽ trong lành hơn, bớt đi tin độc hại và giả mạo.