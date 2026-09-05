Tin mới vụ xe cấp cứu chở bệnh nhân 16km thu hơn 9 triệu đồng

Ngày 5/9, liên quan vụ xe cấp cứu chở người bệnh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà ở phường Sầm Sơn, quãng đường khoảng 16km, với chi phí hơn 9 triệu đồng, anh H.T.K. (con trai bệnh nhân H.B.Đ.) cho biết gia đình đã làm việc với cơ quan công an để làm rõ sự việc.

Theo anh K., ngày 14/8, gia đình thuê xe cấp cứu đưa bố từ bệnh viện về nhà với tổng chi phí 9,5 triệu đồng, gồm tiền xe và tiền thuốc. Đến ngày hôm sau (15/8), gia đình tiếp tục phải chi thêm 4,2 triệu đồng để mua thuốc. Như vậy, tổng số tiền gia đình phải chi là 13,7 triệu đồng, trong đó 8,4 triệu đồng tiền thuốc và 5,3 triệu đồng tiền xe.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo blouse trắng đi cùng xe cấp cứu, đưa bệnh nhân về nhà. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi nhận thấy chi phí dịch vụ cao bất thường, gia đình anh K. phản ứng và chia sẻ thông tin lên mạng xã hội. Sau đó, lái xe cùng một người mặc áo blouse trắng có mặt trên xe hôm đó đã đến nhà xin lỗi, đề nghị khắc phục hậu quả nhưng gia đình không đồng ý.

“Tôi chỉ mong cơ quan công an làm rõ vụ việc để những người sau này có nhu cầu sử dụng dịch vụ được dùng thuốc thật, với giá thật”, anh K. nói.

Theo anh K., bố anh điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong 14 ngày. Trong thời gian này, người lái xe tên L. (người trực tiếp chở bố anh về nhà) thường xuyên ra vào khoa, tiếp cận người bệnh và thân nhân của những bệnh nhân nặng, sắp xuất viện.

Điều khiến anh K. băn khoăn là vì sao hai người này có thể xuất hiện trong phòng bệnh nhân nặng, nắm được nhu cầu vận chuyển người bệnh của gia đình, trong khi phía bệnh viện khẳng định họ không phải nhân viên của bệnh viện.

“Người nhà vào thăm bệnh nhân phải theo giờ quy định, nhưng hầu như lần nào tôi vào khoa cũng thấy người này đã ở đó. Họ tiếp cận và tự xưng là lái xe của bệnh viện. Khi tôi làm thủ tục đưa bố về, không hiểu sao người này còn có chìa khóa để tự mở cửa khoa điều trị cho gia đình ra xe”, anh K. cho biết.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết chiếc xe cấp cứu trong vụ việc từ bên ngoài vào để đưa bệnh nhân về nhà sau khi gia đình tự liên hệ. Người mặc áo blouse đi cùng và tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì sự sống cho người bệnh cũng không phải nhân viên y tế của bệnh viện.

“Nhóm người làm dịch vụ vận chuyển cấp cứu thường trà trộn vào các khoa, phòng có bệnh nhân nặng, cấp cứu để tiếp cận người nhà và tư vấn dịch vụ. Khi người nhà có nhu cầu liên hệ, họ thỏa thuận chi phí rồi vào đưa người bệnh về”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Theo lãnh đạo bệnh viện, ngày 4/9, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với bệnh viện để rà soát quy trình điều trị, tiếp đón bệnh nhân và các nội dung liên quan đến trường hợp bệnh nhân H.B.Đ. Sở Y tế sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.

Liên quan vụ việc, Công an phường Hạc Thành đang xác minh, làm rõ xe cấp cứu được thuê để vận chuyển bệnh nhân. Đồng thời, cơ quan công an cũng rà soát các xe cấp cứu hoạt động độc lập, chưa được cấp phép vận chuyển người bệnh để chấn chỉnh, nhằm tránh tình trạng chèn ép, thu phí bất hợp lý đối với người bệnh và gia đình.