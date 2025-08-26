Thu 21 triệu tiền xe cấp cứu chở bệnh nhân đi 200km từ Bắc Ninh về Thái Nguyên

Ngày 26/8, chị Nguyễn Ánh Tuyết (trú tại xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ với PV VietNamNet về việc gia đình phải trả 21 triệu đồng cho một chuyến xe cấp cứu chở người nhà từ Bắc Ninh về Thái Nguyên.

Theo chị Tuyết, ngày 15/8, bố chị là ông Nguyễn Văn T. (lao động tự do tại tỉnh Bắc Ninh) bất ngờ đổ bệnh, không ăn uống được và rơi vào tình trạng nguy kịch. Ông T. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh). Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực để điều trị.

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe của ông T. không có tiến triển. Gia đình quyết định làm thủ tục xin đưa ông về quê để tiện chăm sóc và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Gia đình đã đề nghị bệnh viện hỗ trợ xe cấp cứu để đưa bệnh nhân về nhà.

“Khi hỏi chi phí vận chuyển, bác sĩ nói sẽ mất vài triệu đồng. Trước khi lên xe, gia đình tiếp tục hỏi, tài xế nói cứ yên tâm, về đến nơi sẽ tính theo km, không lo bị thu quá cao”, chị Tuyết kể lại.

Bài đăng của chị Tuyết trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của dư luận.

Khoảng 12h20 ngày 19/8, xe cấp cứu xuất phát từ Bắc Ninh, đến khoảng 16h cùng ngày thì về đến nhà ở Thái Nguyên, với quãng đường di chuyển khoảng 200km.

“Khi về đến nơi, tài xế báo chi phí cả chuyến là 22 triệu đồng, trong đó 4 triệu là tiền bác sĩ đi kèm. Tuy nhiên, thấy gia đình khó khăn nên họ ‘giảm giá’ còn 21 triệu đồng. Quá bất ngờ, nhưng vì bố tôi đang ở trong tình trạng không tốt, nên gia đình tôi vẫn trả”, chị Tuyết nói.

Đến ngày 21/8, ông T. qua đời. Trong những ngày tổ chức tang lễ, nhiều người thân, hàng xóm khi nghe kể lại sự việc đã tỏ ra bất bình trước mức phí quá cao. Có người khuyên chị Tuyết nên trình báo công an. Sau đó, chị đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội để tham khảo ý kiến cộng đồng.

Sau khi bài viết được chia sẻ rộng rãi, tài xế chở bố chị Tuyết hôm đó đã chủ động liên hệ với gia đình và hoàn trả lại phần lớn số tiền đã thu.

“Tối 25/8, tài xế đến nhà trả lại 16 triệu đồng, nói là hoàn lại 15 triệu, còn giữ lại 1 triệu gọi là tiền phúng viếng bố tôi. Gia đình tôi không muốn làm căng nên đã đồng ý nhận lại số tiền đó”, chị Tuyết cho biết.

Ngày 26/8, bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản khẩn gửi đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, liên quan đến nội dung trên.

Theo nội dung văn bản, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh ý kiến phản ánh của công dân, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định hiện hành.

Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế chậm nhất ngày 28/8.