Tạm đình chỉ 3 cán bộ liên quan vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng

Ngày 27-8, Sở Y tế Bắc Ninh cho biết Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đã có báo cáo ban đầu về phản ánh của công dân về việc bị "chặt chém" cho một chuyến xe cứu thương từ Bắc Ninh về Thái Nguyên; tạm đình chỉ 3 cán bộ để làm rõ vụ xe cứu thương đi 200 km thu 21 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. Ảnh: Internet

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với N. (viên chức, thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, điều dưỡng trưởng kíp trực); V.V.G. (hợp đồng lao động thuộc Phòng Hành chính quản trị - nhân viên lái xe chở người bệnh) và N.V.Th. (hợp đồng lao động thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, điều dưỡng hộ tống người bệnh) để phục vụ xác minh phản ánh của người dân về việc xe cứu thương chở người bệnh đi khoảng 200 km nhưng thu tới 21 triệu đồng.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 15-8, ông N.V.T. (SN 1977, là lao động tự do) trong lúc đi làm thì bị ốm nặng. Ông T. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Sau nhiều ngày điều trị không có tiến triển, ngày 19-8, gia đình xin đưa ông T. về quê. Sau khi hoàn tất các thủ tục và ký cam kết, gia đình nhờ xe bệnh viện để vận chuyển về và được một bác sĩ hỗ trợ liên hệ xe cứu thương bên ngoài để vận chuyển bệnh nhân về Thái Nguyên.

Tuy nhiên, do không thống nhất về giá trước khi vận chuyển nên khi chuyển bệnh nhân N.V.T. về Thái Nguyên tài xế báo giá xe 22 triệu đồng. Sau đó do thấy nhà khó khăn nên giảm còn 21 triệu (trong đó có 4 triệu đồng là tiền bác sĩ đi cùng xe).

Thấy bị thu tiền cao nhưng do việc gấp nên gia đình đã trả đủ tiền tài xế. Sau khi lo xong hậu sự cho ông T., ngày 25-8, chị N.A.T. (là con bệnh nhân T.) có liên hệ với tài xế và người này khẳng định lấy đúng giá.

Ngay sau đó, chị T. có chia sẻ thông tin về giá cước vận chuyển này lên mạng xã hội Facebook và nhận được nhiều sự quan tâm. Đến 20 giờ ngày 25-8, tài xế liên hệ và trả lại 15 triệu đồng và thêm 1 triệu đồng tiền thắp hương cho ông N.V.T..

Ngày 26-8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 và nhà xe đến xin lỗi gia đình về sự việc này.

Bài đăng của chị N.A.T. trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của dư luận. Ảnh chụp màn hình

Ngày 26-8, Sở Y tế Bắc Ninh yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 nhanh chóng kiểm tra, xác minh sự việc, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đặc biệt là việc có hay không sự móc nối giữa nhân viên bệnh viện với các dịch vụ vận chuyển bên ngoài để trục lợi.

Nếu phát hiện sai phạm, đơn vị phải xử lý nghiêm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Sở trong thời gian sớm nhất.

Sở Y tế cũng đề nghị bệnh viện tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các dịch vụ hỗ trợ người bệnh, đảm bảo tính minh bạch, công khai về chi phí, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong chăm sóc bệnh nhân.