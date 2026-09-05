Phát hiện thêm 11 hài cốt, 5 di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 600m³ đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Phát hiện thêm hài cốt và di vật tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben, 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ thi công, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm. Kết quả ngày 5/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 11 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại Khu B.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 582 bộ hài cốt liệt sĩ, 273 bộ có di vật; trong đó, 549 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A, 06 vị trí tại Khu B).