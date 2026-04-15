Đợt không khí lạnh sắp tới ở miền Bắc có gây rét nàng Bân?

Miền Bắc có xuất hiện rét nàng Bân?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khoảng đêm 16 đến ngày 17/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Dù vậy, do cường độ yếu, đợt lạnh này chỉ khiến nhiệt độ giảm nhẹ, khó gây rét rõ rệt.

Nhận định về hiện tượng "rét nàng Bân" trong tháng 3 Âm lịch, các chuyên gia cho rằng xác suất xảy ra là rất thấp. Nếu xuất hiện, mức độ cũng chỉ dừng ở trạng thái se lạnh, không kéo dài và không đủ mạnh để tạo thành một đợt rét đáng kể. Dù vậy, trong giai đoạn giao mùa, các đợt không khí lạnh cuối mùa vẫn có thể xuất hiện rải rác nhưng thường ngắn và không ổn định.

Miền Bắc vẫn còn các đợt không khí lạnh nhẹ. Ảnh: Tuấn Anh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ nay cho đến đầu tháng 5, miền Bắc vẫn sẽ đón các đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, đây là những đợt không khí lạnh có cường độ yếu, chủ yếu gây ra mưa rào và dông rải rác, thời tiết mát mẻ, rất ít khả năng chuyển lạnh hoặc chuyển rét.

Trước đó, nhận định về khả năng xuất hiện "rét nàng Bân" trong tháng 3 Âm lịch, TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, cho rằng xác suất rất thấp và nếu có cũng chỉ se se lạnh. Điều này không có nghĩa là hoàn toàn không còn không khí lạnh cuối mùa, nhưng nếu còn thì nhiều khả năng chỉ là các đợt lạnh, mát ngắn, cường độ không mạnh và khó duy trì lâu.

Bà Tạ Thị Hồng An, dự báo viên Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho hay trong tuần qua, nhiều khu vực trên cả nước xảy ra nắng nóng gay gắt. Trong đó, từ Thanh Hoá đến TP Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt lên đến 38-40°C, có nơi trên 40°C. Đặc biệt tại vùng núi phía Tây khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh còn có mức nhiệt trên 41°C, cấp độ rủi ro thiên tai đã ở ngưỡng cấp 2.

"Theo thống kê của chúng tôi, nắng nóng trong năm nay ở các khu vực đều đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Mức nhiệt cao trên 41°C xảy ra ở khu vực miền Trung trong thời kỳ đầu tháng 4 cũng là mức nhiệt cao ít gặp trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, tuy nhiên cũng chưa vượt ngưỡng giá trị lịch sử cùng kỳ tháng 4 năm 2024", bà An nói.

Tình trạng nắng nóng trên các khu vực đang có xu hướng giảm dần. Theo dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng kéo dài đến hết ngày mai (14/4). Từ 15-16/4 trở đi, nắng nóng trên các khu vực này xu hướng dịu dần. Tại Trung Bộ, nắng nóng kéo dài hơn và bắt đầu có xu hướng giảm từ 17/4.

"Rét nàng Bân" là một hiện tượng thời tiết quen thuộc ở miền Bắc, được xem như đợt lạnh cuối cùng còn sót lại trước khi mùa đông khép lại hoàn toàn và nhường chỗ cho mùa hè. Đợt rét này thường chỉ kéo dài trong vài ngày, đi kèm mưa phùn và gió lạnh, khiến nhiệt độ giảm rõ rệt so với trước đó. Hiện tượng này thường xuất hiện vào khoảng tháng 3 Âm lịch, thời điểm thời tiết đã chuyển ấm, thậm chí có những ngày oi nóng, nhưng bất ngờ lại có không khí lạnh quay trở lại. Trong năm 2026, tháng 3 Âm lịch rơi vào khoảng từ ngày 17/4 đến 16/5 Dương lịch. Vì vậy, theo quan niệm dân gian, "rét nàng Bân" nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong giai đoạn này.

Nắng nóng năm nay đến sớm cả tháng

Theo số liệu thống kê trong nhiều năm qua của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tại khu vực Tây Bắc Bộ, nắng nóng thường đến vào giữa và nửa cuối tháng 4, trong khi khu vực Đông Bắc Bộ thường bắt đầu muộn hơn nhiều, khoảng từ ngày 8/5-1/6. Như vậy, so với số liệu lịch sử, nắng nóng năm nay ở khu vực Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội đến sớm hơn một tháng.

Thanh Hoá đến Huế năm nay cũng đón nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn so với trung bình những năm trước khi ngay ngày 30-31/3, khu vực Nghệ An đến Quảng Ngãi đã đón nắng nóng diện rộng.

Từ ngày 5/4 đến nay, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt bao trùm khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt trong lều khí tượng trên 41 độ. Nhiệt độ thực tế ngoài trời còn có thể cao hơn 2-4 độ, thậm chí cao hơn nữa, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm.

Không chỉ hứng chịu nắng nóng đặc biệt gay gắt, Thanh Hoá đến Huế còn hứng chịu "combo" khắc nghiệt khi độ ẩm không khí xuống mức thấp kỷ lục, chỉ từ 30-35% cùng với gió Lào hoạt động mạnh. Sự nóng khô của thời tiết khiến cơ quan chức năng phải nâng mức cảnh báo cháy rừng lên ngưỡng V – ngưỡng nguy hiểm nhất.

Thông tin về diễn biến thời tiết trong giai đoạn nửa cuối tháng 4 sang đầu tháng 5, bà Tạ Thị Hồng An cho hay, nắng nóng quay trở lại và có xu hướng gia tăng trên hầu khắp cả nước. Số ngày nắng nóng gay gắt (nhiệt độ cao trên 37 độ C) khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung chính ở Tây Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Thanh Hoá đến Huế.

Bên cạnh nắng nóng, thời kỳ cuối tháng 4 sang đầu tháng 5 cũng là giai đoạn chuyển mùa ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nên khả năng sẽ xuất hiện những ngày mưa rào và dông.

"Lưu ý, mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần rất lưu ý", bà An thông tin.