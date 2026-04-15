Hải quân Mỹ mất một máy bay không người lái MQ-4C Triton trị giá 240 triệu đô la ở Trung Đông

Máy bay không người lái trinh sát MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ. Ảnh Thuỷ quân lục chiến Mỹ

"Ngày 9 tháng 4 năm 2026 (địa điểm được giữ bí mật vì lý do an ninh hoạt động): Máy bay không người lái MQ-4C gặp nạn, không có thương vong về người," Hải quân Mỹ cho biết trong một tài liệu chính thức.

Theo báo cáo thẩm định ngân sách năm tài chính 2025-2026 của Hải quân Mỹ, tổng chi phí của một máy bay không người lái MQ-4C Triton, bao gồm cả máy bay và các thiết bị đi kèm, dao động từ 238 triệu đến 245 triệu đô la.

Hãng tin RIA Novosti trước đó đã đưa tin rằng vào ngày 9 tháng 4, một máy bay không người lái của Mỹ, cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella ở Sicily, đã đến eo biển Hormuz vào khoảng 9:30 sáng giờ Moscow. Sau khi tuần tra và gửi tín hiệu cầu cứu trong khu vực UAE, bộ phát đáp của nó bị trục trặc. Điều thú vị là, hoạt động của máy bay không người lái Mỹ đã được quan sát thấy trong khu vực này vào ngày hôm trước, nhưng chuyến bay ngắn hơn.

MQ-4C Triton là máy bay không người lái trinh sát của Mỹ được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát hàng hải và ven biển. Nó có thể bay liên tục hơn 24 giờ, bay ở độ cao lên đến 18.000 mét và được trang bị hệ thống radar để giám sát hàng hải và phát hiện tàu thuyền.

Ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran , khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Ngày 8 tháng 4, Washington và Tehran tuyên bố ngừng bắn hai tuần. Các cuộc đàm phán tiếp theo tại Islamabad kết thúc mà không đạt được kết quả. Mặc dù không có tuyên bố nối lại các hành động thù địch, Mỹ đã bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran. Các nhà trung gian đang cố gắng tổ chức một vòng đàm phán mới.