Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc có nơi giảm từ 6-8 độ C, trời lạnh giá, Hà Nội rét khô

Tin không khí lạnh mới nhất (25/12): Miền Bắc và Bắc Trung Bộ nhiệt độ giảm sâu, vùng núi có nơi dưới 8°C, trời lạnh giá

Tin không khí lạnh mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đến chiều nay (25/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và hầu hết Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ giảm khoảng 6-8 độ C. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24–48 giờ tới

Trên đất liền, từ chiều tối và đêm 25/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11–14°C; vùng núi Bắc Bộ 8–11°C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 8°C.

Riêng tại Hà Nội, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Thủ đô thời tiết không mưa, trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–14°C.

Tin không khí lạnh mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, nhiều tỉnh thành đã giảm nhiệt độ từ 6-8 độ C, có nơi lạnh dưới 8 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,5–3,5m, từ ngày mai gió có xu hướng giảm dần.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,0–5,0m, từ trưa chiều mai gió giảm dần.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, vùng núi cao khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, gây ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi và sinh hoạt của người dân.