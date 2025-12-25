Xác minh vụ bé nam sơ sinh tử vong trong thùng rác ở Bắc Ninh

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của Công an phường Nếnh về nội dung, bà Hà Thị C. thu gom rác thải tại tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh (Bắc Ninh). Khi bà C đổ rác từ thùng lên xe chứa rác phát hiện trong số rác đổ ra có cháu bé sơ sinh giới tính nam tím tái đã tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đến công an xã, phường, tổ chức và người dân phối hợp để tìm tung tích cháu bé sơ sinh tử vong ở thùng rác. Khi có thông tin liên quan nạn nhân, tổ chức, cá nhân thông báo đến Cơ quan Công an.