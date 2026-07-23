Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có thể mạnh lên thành bão số 2

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (23/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 8h ngày 23/7/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h sáng mai (24/7), tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 220km về phía Đông, cường độ mạnh lên cấp 7, giật cấp 9.

24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7h ngày 25/7, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Theo kịch bản này, đây sẽ là cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm 2026.

Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có thể là bão số 2, từ đêm 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.