Bổ nhiệm hai Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Ngày 24/7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo các quyết định được công bố, ông Đoàn Văn Đức (sinh năm 1965), Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/8/2026.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng thời tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Minh Hoàng (sinh năm 1973), Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính), giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội với thời hạn 5 năm.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho đồng chí Đoàn Văn Đức. Ảnh: Thanh Hải

Cùng với đó, ông Trần Đức Trung Tiến, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, thời hạn 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, các quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm được Ban Thường vụ Thành ủy xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn, quy hoạch và quá trình công tác của từng cán bộ. Việc kiện toàn lãnh đạo Văn phòng Thành ủy nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, thống nhất, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Thành ủy trong giai đoạn mới.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, công tác cán bộ luôn là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng Đảng. Việc bố trí cán bộ lần này vừa phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân, vừa củng cố tổ chức bộ máy, tạo sự kế thừa, ổn định và phát triển.

Đánh giá hai tân Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng cả hai đều được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm trong công tác tham mưu, quản lý và điều hành, đủ điều kiện để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho đồng chí Phạm Minh Hoàng (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Trần Đức Trung Tiến. Ảnh: Thanh Hải

Đối với ông Đoàn Văn Đức, lãnh đạo Thành ủy ghi nhận và trân trọng những đóng góp trong nhiều năm công tác tại Văn phòng Thành ủy, đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến cho sự phát triển của Thủ đô sau khi nghỉ công tác.

Nhấn mạnh Hà Nội đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng lãnh đạo và tổ chức thực hiện, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị đội ngũ cán bộ tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, tân Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Phạm Minh Hoàng cam kết tuyệt đối tuân thủ sự lãnh đạo của Thành ủy, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng học hỏi và cùng tập thể Văn phòng Thành ủy xây dựng cơ quan chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.