Tìm người thân cháu gái đi lạc đến tỉnh Đồng Nai

Theo thông tin từ cơ quan công an xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, vào tối 10-11, người dân có đưa đến trụ sở một cháu gái có biểu hiện bị thiểu năng, không xác định được người thân và địa chỉ.

Qua thăm hỏi, bé gái chỉ biết ở phường 1, quận 4, TP.HCM.

Cháu gái đi lạc chưa tìm được gia đình. Ảnh: CA.

Công an xã đã liên hệ với Công an phường 1, quận 4, tuy nhiên cũng không xác định được nhà cháu bé. Công an xã đã cho xe chở cháu bé về theo địa chỉ bé nói để xác định lại vị trí nhà mình cũng không xác định được.

Hiện giờ cháu bé đang ở Công an xã Gia Kiệm và cơ quan công an tiếp tục xác minh và tìm thân nhân cho cháu bé.

Nếu ai biết thông tin về cháu xin thông tin báo về SĐT: 02513. 863. 078

