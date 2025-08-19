Nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường sẽ bị xử lý thế nào?

Như PLO đã đưa tin, mới đây, Công an phường Bình Trưng phối hợp Đội CSGT Cát Lái, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, đang xác minh clip ghi cảnh nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường, khi bị người đi đường phản ứng thì bị một người trong nhóm cầm dao hăm dọa.

Theo clip, vụ việc xảy ra trên đường số 60, trong khu dân cư ở phường Bình Trưng, TP.HCM. Nhóm 5 người lớn tuổi dùng vật dụng chắn ngang con đường trong khu dân cư để giăng lưới đánh cầu lông, gây cản trở giao thông.

Khi một tài xế công nghệ lái ô tô qua khu vực và lên tiếng, nhóm người này phản ứng gay gắt. Trao đổi với PV PLO, người quay clip cho biết sau khi hoàn thành chuyến xe, anh T quay lại khu vực trên thì bị một người đàn ông trong nhóm vào nhà lấy dao ra đe dọa, buộc anh phải rời đi.

Nhiều bạn đọc thắc mắc, hành vi của nhóm này sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý ra sao?

Nêu quan điểm về vụ việc, luật sư Trần Anh Hào (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: Theo khoản 21 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, việc cản trở người, phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ; ném gạch, đất, đá, cát hoặc vật thể khác vào người, phương tiện đang tham gia giao thông trên đường bộ là các hành vi bị cấm.

Với hành vi dùng vật dụng chặn ngang con đường trong khu dân cư để giăng lưới đánh cầu lông trong vụ này, được xem là cản trở người, phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ.

Luật sư Hào phân tích thêm: Lòng đường phải được sử dụng cho mục đích giao thông. Trường hợp cần thiết sử dụng tạm thời lòng đường cho mục đích khác phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Nghị định 165/2024/NĐ-CP (quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ).

Clip ghi lại cảnh vụ việc

Theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe) thì cá nhân thực hiện đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ; sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy bị phạt tiền từ 200.000 - 250.000 đồng.

Theo điểm a khoản 11 Điều 12 Nghị định này, cá nhân có hành vi đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ có thể bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.

Còn nếu công an xác định có hành vi cầm dao hăm dọa tài xế xe công nghệ thì theo quy định, dù chưa gây ra hậu quả nhưng vẫn có thể bị xử lý về hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng, theo điểm b khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Theo đó, hành vi gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương sẽ bị phạt tiền từ 5 - 8 triệu đồng...