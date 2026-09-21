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Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 Vương Quốc Tuấn

Sự kiện: Thời sự

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026- 2031 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 Vương Quốc Tuấn - 1

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Phó Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Phó Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

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Theo Hiếu Minh - Đồng Toàn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/09/2026 15:32 PM (GMT+7)
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