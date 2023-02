Tiếng nổ lớn bất thường xảy ra trên cầu trong đêm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h40, ngày 12/2, trên cây cầu nối 2 phố Nam Sơn và Tây Sơn, phường An Hưng, TP. Thanh Hóa xuất hiện tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ bề mặt cầu hư hỏng nhẹ, đường kính mặt bê tông bị bong tróc khoảng 30cm. Ngoài ra, tiếng nổ cũng khiến 1 nhà dân bị rơi vỡ bóng điện.

Hiện trường vụ nổ trong đêm khiến người dân hoang mang

Theo một số người dân cạnh hiện trường, camera an ninh thời điểm xảy ra tiếng nổ cho thấy một bóng người xuất hiện và đặt một thứ gì đó xuống cây cầu. Sau khi người này rời đi khoảng 20 giây thì xuất hiện tiếng nổ lớn tại đây.

Vị trí cầu bị hư hỏng nhẹ sau tiếng nổ

Ngày 13/2, xác nhận sự việc trên, một lãnh đạo phường An Hưng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, tối ngày 12/2 trên địa bàn phường có xảy ra một tiếng nổ lớn trên cây cầu gần khu dân cư sinh sống. Ngay sau đó, công an phường, công an TP. Thanh Hóa và cả phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ nổ không làm ảnh hưởng lớn đến cây cầu, tuy nhiên người dân rất lo lắng và có nhiều suy đoán về vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

