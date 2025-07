Tiến sát đất liền, tâm bão số 3 sẽ đi qua các tỉnh thành nào?

Những nơi tâm bão số 3 sẽ đi qua

Chiều tối ngày 21/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tổ chức họp báo cập nhật các diễn biến mới nhất của bão số 3.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay (21/7) bão vượt qua khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi vào Vịnh Bắc Bộ; cường độ lúc sáng cấp 9; đến trưa và chiều nay cường độ bão mạnh lên cấp 10. Lúc 17 giờ chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 100km, cách Hải Phòng 220km; cách Hưng Yên khoảng 240km, cách Ninh Bình khoảng 270km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (75-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Bão số 3 sẽ gây đợt mưa diện rộng rất lớn từ đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Các quan trắc đến hiện tại cho thấy, tại Quảng Ninh: Uống Bí, Móng Cái gió giật cấp 7; Bãi Cháy gió giật cấp 6; Cô Tô gió mạnh cấp 6, gió giật cấp 7;…

Tại Hải Phòng: Đặc khu Bạch Long Vỹ gió mạnh 18 m/s (cấp 8), giật 25m/s (cấp 10); sóng cao nhất 1.7m; Hòn Dấu gió mạnh 6m/s (cấp 4), giật 8 m/s (cấp 5); Phủ Liễn gió mạnh 8m/s (cấp 5), giạt 16m/s (cấp 7)

Tại Hưng Yên: Gió tại trạm Thái Bình mạnh 7,3 m/s, giật 10,3 m/s; tại thủy văn Ba Lạt mạnh 9,5m/s, giật 12,5m/s( cấp 6); tại Thái Thụy 6,0m/s, giật 10,6 m/s. Mưa phổ biến 40-50mm, và vẫn đang có mưa vừa, một số nơi mưa to.

Tại Ninh Bình: Trạm Nam Định gió 4m/s; gió giật 7m/s; Trạm Ninh Bình gió 4m/s; gió giật 6m/s; Trạm Văn Lý gió mạnh 8 m/s (cấp 5), giật 10,7m/s (caaos 5)

Tại Thanh Hóa: Trạm Thanh Hóa gió mạnh nhất 5m/s (cấp 3); trạm KT Nga Sơn gió mạnh 4m/sm, giật 5m/s; trạm Sầm Sơn gió mạnh gió mạnh 5m/s, giật 7m/s.

Từ ngày hôm qua (20/7) đến chiều tối nay (21/7) ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: trạm Long Dinh (Quảng Ninh) 131.4mm, trạm Cẩm Phả (Quảng Ninh) 130.8mm, trạm Thanh Mai (Nghệ An) 104.4mm, trạm Cát Bà (Hải Phòng) 89.4mm, trạm Quang Chiểu (Thanh Hoá) 73.6mm.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô và Cát Bà (đặc khu Cát Hải) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 4,0-6,0m, biển động dữ dội. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động rất mạnh.

"Khoảng trưa đến chiều mai (22/7) vùng tâm bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Bắc Thanh Hóa; khu vực Ven biển Hải Phòng, ven biển Hưng Yên (Thái Bình cũ): Gió cấp 9-10, giật cấp 13-14; Ven biển Ninh Bình: Gió cấp 8-9, giật cấp 13; Ven biển Thanh Hóa (tập trung ở phía Bắc): Gió cấp 7-8, giật cấp 8-9", ông Mai Văn Khiêm cho biết.

Trưa và chiều mai có gió mạnh cấp 5-6, giật 7-8. Dự báo triều cường cao (bao gồm cả nước dâng do bão) sẽ xuất hiện vào buổi chiều ngày 22/7, cụ thể: Tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 2,4-2,6m (13-16 giờ); tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,9-4,3m (13-16 giờ); tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,6-5,0m (14-17 giờ); và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) cao 3,6-4,0m (14-17 giờ).

Diễn biến mưa lớn do bão số 3 gây ra

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, mưa to diện rộng từ tối và đêm nay đến sáng ngày 23/7, trong tâm là Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Dự báo triều cường cao (bao gồm cả nước dâng do bão) sẽ xuất hiện vào buổi chiều ngày 22/7, cụ thể: Tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 2,4-2,6m (13-16 giờ); tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,9-4,3m (13-16 giờ); tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,6-5,0m (14-17 giờ); và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) cao 3,6-4,0m (14-17 giờ).

Từ đêm nay (21/7) đến ngày 25/7/2025, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện 01 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-6m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng nguồn sông Mã có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, sông Đà tại hồ Hòa Bình, sông Thái Bình, sông Hoàng Long, thượng nguồn sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng ở dưới BĐ1; hạ lưu sông Mã, sông Cả dao động ở mức BĐ1.Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi thường xuyên thông tin dự báo, cảnh báo bão từ các kênh chính thống như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Truyền hình, Đài phát thanh địa phương, ứng dụng thời tiết hoặc loa truyền thanh phường/xã.

Gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, cửa sổ, chặt tỉa cành cây gần nhà, thu dọn đồ vật có thể bị gió cuốn. Dự trữ nhu yếu phẩm, thuốc men, đèn pin, sạc dự phòng... đề phòng khi mất điện hoặc phải sơ tán.

Không ra khỏi nhà khi có gió mạnh, mưa lớn, sấm sét, tránh xa các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu, ao hồ, công trình xây dựng. Di chuyển an toàn, không đi qua ngầm tràn, khu vực ngập lụt hoặc có điện giật khi mưa bão xảy ra. -Tuân thủ nghiêm hướng dẫn sơ tán, di dời của chính quyền địa phương.

Đối với ngư dân và người dân ven biển, tuyệt đối không ra khơi hoặc hoạt động trên biển trong thời gian bão ảnh hưởng. Chủ động neo đậu tàu thuyền an toàn, tránh va đập. Di chuyển tàu thuyền vào nơi trú ẩn trước thời điểm gió mạnh xảy ra, theo hướng dẫn của lực lượng biên phòng và địa phương.

Ngắt toàn bộ nguồn điện tại các lồng bè, chòi canh trên biển hoặc ven sông, cửa biển. Không ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè trong thời gian có bão, kể cả đã neo đậu an toàn. -Rút ngắn thời gian thu hoạch hải sản (nếu có) để giảm thiểu thiệt hại khi bão đến.