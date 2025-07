Hà Nội có thể sơ tán dân, tạm dừng 2 tuyến Metro đối phó bão số 3

Ban An toàn giao thông TP Hà Nội vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trên địa bàn khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bão, đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng người dân.

Cụ thể, Ban yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo công tác cắt tỉa cây xanh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi mưa bão. Đồng thời, xây dựng các phương án bố trí lực lượng, trang thiết bị ứng phó với các sự cố về hạ tầng giao thông (các điểm úng ngập, sự cố do cây xanh gãy đổ, sự cố hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, sự cố tại các đường ngang giao cắt với đường sắt, sạt trượt hệ thống đường bộ...) nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 3 để có phương án ứng phó, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân đi xe buýt và metro.

Hệ thống Metro ở Hà Nội có thể sẽ tạm dừng hoạt động trong trường hợp cần thiết. Ảnh: Thạch Thảo

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Hà Nội Metro cho biết, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, phương tiện, tài sản trên hai tuyến metro Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội, đơn vị sẽ ngắt điện tạm thời các thiết bị hiển thị tại sân ga. Việc ngắt điện sẽ được thực hiện trong thời gian bão đổ bộ.

Ngoài ra, các thang máy và thang cuốn ngoài trời sẽ tạm dừng hoạt động khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhằm phòng ngừa rủi ro về an toàn cho hành khách. Ngay sau khi thời tiết ổn định, các bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá trước khi đưa thiết bị vận hành trở lại.

Trong khi đó, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông TP Hà Nội cũng vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị vận hành xe buýt chuẩn bị sẵn sàng lái xe, phương tiện dự phòng để giải tỏa hành khách tại các điểm có nguy cơ ùn tắc, ngập úng hoặc gặp sự cố. Đồng thời bố trí phương tiện trung chuyển người dân qua các khu vực ngập sâu, đảm bảo an toàn cho hành khách.

Đối với 2 tuyến đường sắt đô thị, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội được yêu cầu trong trường hợp cần thiết, có thể điều chỉnh hoặc tạm dừng vận hành tuyến metro để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, lái tàu và đoàn tàu.

Sẵn sàng sơ tán dân

Trong một diễn biến khác, Ban An toàn giao thông TP Hà Nội cũng yêu cầu: các xã, phường có hoạt động bến khách ngang sông, khu vui chơi giải trí trên mặt nước kiên quyết không cho phép phương tiện xuất bến trong điều kiện thời tiết mưa bão, giông lốc, gió giật mạnh. Đồng thời, tạm dừng toàn bộ hoạt động vui chơi giải trí mặt nước để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

UBND các phường, xã được giao nhiệm vụ cập nhật kịp thời tình hình thiên tai đến người dân, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng...

Các khu vực tràn ngập, ngầm tràn, có nguy cơ sạt lở hoặc nước chảy xiết sẽ được lập chốt kiểm soát, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng phải sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn; bố trí nơi ở tạm, đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết như lương thực, nước sạch, thuốc men.

Công an TP Hà Nội được yêu cầu huy động lực lượng, phương tiện, chuẩn bị sẵn sàng các phương án điều tiết giao thông trong tình huống khẩn cấp. Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu, điểm giao cắt với đường sắt... đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.

Đóng cửa tạm thời sân bay Vân Đồn, Cát Bi để tránh bão số 3

Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại sân bay Vân Đồn và Cát Bi từ 23h hôm nay (21/7) đến 12h ngày 22/7 nhằm ứng phó với bão số 3.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng Hàng không Thọ Xuân tiếp tục theo dõi các bản tin khí tượng, đồng thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp.

Tạm thời ngừng khai thác sân bay Vân Đồn để tránh bão số 3. Ảnh: VNN

Đối với các hãng hàng không, Cục yêu cầu chủ động thông báo đến hành khách về việc điều chỉnh kế hoạch bay để người dân có phương án đi lại phù hợp.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục yêu cầu đơn vị này tập trung 100% nguồn lực con người và thiết bị để bảo đảm công tác dự báo khí tượng hàng không tại các cảng hàng không, nhằm kịp thời cung cấp thông tin về ảnh hưởng của bão.