Bão số 3 (Wipha) giật cấp 13-14, đổ bộ Hải Phòng - Thanh Hóa vào trưa đến chiều 22-7

Thông tin với báo chí về tình hình diễn biến cơn bão số 3 (Wipha) chiều ngày 21-7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, cho biết sáng 21-7, bão vượt qua khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi vào Vịnh Bắc Bộ. Cường độ bão lúc sáng cấp 9; đến trưa và chiều nay mạnh lên cấp 10.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin mới nhất về diễn biến cơn bão số 3 Wipha

Lúc 17 giờ chiều ngày 21-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc - 108,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 100 km, cách Hải Phòng 220 km; cách Hưng Yên khoảng 240 km, cách Ninh Bình khoảng 270 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô và Cát Bà (đặc khu Cát Hải) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khoảng trưa đến chiều mai 22-7, vùng tâm bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Bắc Thanh Hóa; khu vực ven biển Hải Phòng, ven biển Hưng Yên (Thái Bình cũ): Gió cấp 9-10, giật cấp 13-14; Ven biển Ninh Bình: Gió cấp 8-9, giật cấp 13; Ven biển Thanh Hóa (tập trung ở phía Bắc): Gió cấp 7-8, giật cấp 8-9; Hà Nội: Có gió mạnh cấp 5-6, giật 7-8.

Bão số 3 (Wipha) dự báo gây mưa rất to

Dự báo triều cường cao (bao gồm cả nước dâng do bão) sẽ xuất hiện vào buổi chiều ngày 22-7, cụ thể: Tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 2,4-2,6 m (13-16 giờ); tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,9-4,3 m (13-16 giờ); tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,6-5,0 m (14-17 giờ); và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) cao 3,6-4 m (14-17 giờ).

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa to diện rộng từ tối 21-7 đến sáng ngày 23-7, trọng tâm là Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 200-350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Ông Khiêm cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 150 mm/3 giờ ). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Những địa phương có gió mạnh ven biển, sóng và nước dâng Quảng Ninh: Phường Bãi Cháy, Hà Tu, Hồng Gai, Hạ Long, Móng Cái 1,2,3; Đặc khu Cô Tô và Vân Đồn Hải Phòng: Đặc khu Bạch Long Vĩ; Đặc khu Cát Hải, Phường: Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn và các xã: Kiến Thụy, Tiên Lãng Ninh Bình: 15 xã ven biển gồm Xã Giao Minh, Xã Giao Hoà, Xã Giao Phúc, Xã Giao Hưng, Xã Giao Bình, Xã Giao Ninh, Xã Hải Hưng, Xã Hải Quang, Xã Hải Tiến, Xã Hải Xuân, Xã Hải Thịnh, Xã Rạng Đông, Xã Nghĩa Lâm, Xã Kim Đông, Xã Bình Minh; Đê kè Cồn Tròn đoạn từ K20+000 - K21+633; đê biển Hải Hậu; Đê kè Cồn Tròn, Hải Thịnh II, Hải Thịnh III Hưng Yên: Xã Thái Thụy và xã Tiền Hải. Thanh Hóa: 16 xã khu vực mép nước bao gồm các xã Nga An, Tân Tiến, Vạn Lộc, Hoa Lộc, Hoàng Tiến, Hoàng Thanh, phường. Sầm Sơn, phường Nam Sẩm Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên Trang, Ngọc Sơn, Tân Dân, phường Hải Lĩnh, phường Tĩnh Gia, phường Hải Bình và phường Nghi Sơn.