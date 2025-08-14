Cơ quan An ninh Ukraine phát hiện mạng lưới gián điệp cho Nga, có quân nhân tham gia

Linh mục thuộc Chính thống giáo Ukraine bị cáo buộc đứng sau mạng lưới gián điệp cho Nga. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo SBU, linh mục đứng sau mạng lưới gián điệp này thuộc một nhà thờ ở Zaporizhzhia, thành phố gần tiền tuyến miền nam Ukraine. Linh mục bị cáo buộc lợi dụng các buổi giảng lễ vào Chủ nhật để tìm kiếm và tiếp cận những người có cảm tình với Nga, từ đó mời gọi họ tham gia hoạt động thu thập tin tức cho Moscow. Nội dung các buổi giảng cũng được lồng ghép quan điểm ủng hộ hành động quân sự của Nga, nhằm xác định và tuyển mộ những người cùng quan điểm.

Quá trình điều tra bắt đầu khi lực lượng phản gián Ukraine phát hiện và bắt giữ một người chỉ điểm của Nga tại thành phố Zaporizhzhia. Qua thẩm vấn, người này khai ra vai trò của linh mục. Từ đó, SBU tiến hành theo dõi và lần ra toàn bộ mạng lưới.

Trong số các cộng tác viên mạng lưới gián điệp bị phanh phui, SBU phát hiện một quân nhân Ukraine 41 tuổi, đóng quân tại căn cứ địa phương. Người này bị cáo buộc đã gửi cho Nga thông tin chi tiết về vị trí đóng quân, quân số và trang thiết bị của lực lượng Ukraine tại tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia. Quân nhân này cũng bị cho là đã chụp và chuyển các tài liệu mật về kế hoạch triển khai mới, cùng báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị.

Một trong số các thành viên trong mạng lưới được xác định là quân nhân Ukraine. Ảnh: Euromaidan Press.

Cả linh mục và quân nhân này được cho là nhận chỉ thị từ một người điều phối thuộc Trung tâm trinh sát số 316 của Nga – đơn vị chịu sự chỉ đạo từ Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU). Theo SBU, người điều phối này từng là sĩ quan Ukraine nhưng đã chạy sang vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát và đầu quân cho đối phương.

Các cuộc khám xét cho thấy nhiều bằng chứng, bao gồm điện thoại, máy tính chứa thông tin liên lạc liên quan đến hoạt động gián điệp. Trong đồ đạc của linh mục, SBU còn tìm thấy hộ chiếu Nga, đạn súng trường Kalashnikov và dao.

Hiện cả hai người phải đối mặt với 5 cáo buộc hình sự, trong đó có tội phản quốc trong thời gian thiết quân luật. Khung hình phạt nặng nhất của tội phản quốc là tù chung thân.

SBU hiện vẫn đang xác minh, làm rõ các thành viên trong mạng lưới gián điệp này.