Thuyền trưởng kể phút sinh tử khi tàu va đá ngầm, lật úp trên biển Vân Đồn

Ngày 10/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Thành Long (SN 1973, trú phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng), thuyền trưởng tàu HP-4914, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại phút giây sinh tử lúc con tàu bị lật úp trên vùng biển Vân Đồn (Quảng Ninh).

Theo lời ông Long, khoảng 13h20 ngày 9/7, tàu HP-4914 đang chở cát từ đảo Minh Châu về khu vực Vũ Yên (TP Hải Phòng) thì bất ngờ va phải đá ngầm gần khu vực Bản Sen.

Cú va chạm khiến mạn phải phần mũi tàu vỡ một mảng lớn, nước biển ồ ạt tràn vào khoang. Toàn bộ 5 thuyền viên lập tức lao vào ứng cứu, nhưng con tàu nhanh chóng mất kiểm soát.

Tàu lật úp khiến 5 người bị kẹt trong cabin, 3 người sau đó được cứu sống. Ảnh: Đ.X

"Khoảng 10 phút sau, tàu đã chìm một nửa rồi lật úp hoàn toàn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cả 5 người đều không kịp trở tay và mắc kẹt trong cabin", ông Long kể.

Theo vị thuyền trưởng, khi con tàu bắt đầu nghiêng, ông bị hất văng khỏi ghế lái. Một chiếc tủ lạnh trên tàu đổ đè lên người khiến ông không thể cử động, trong khi nước biển liên tục tràn vào cabin. Nhờ các thuyền viên hỗ trợ kéo ra, ông mới bám được vào vô lăng để ngoi lên tìm khoảng không hít thở.

"Bên trong cabin tối om, chỉ còn một khoảng trống chừng 40cm sát mặt nước. Tôi cố ngoi lên để lấy hơi. Lúc đó, tôi nghĩ cả 5 người chắc không còn cơ hội sống sót...", ông Long nhớ lại.

Lực lượng chức năng tới hiện trường. Ảnh: Đ.X

"Tôi hít một hơi thật sâu rồi lặn tìm đường thoát. Thấy chỗ nào có ánh sáng le lói là tôi cố vùng vẫy bơi theo. Khi ngoi được lên mặt nước thì tôi đã kiệt sức và ngất lịm. May mắn, một tàu khách đi gần đó kịp thời vớt tôi lên. Lên tàu được một lúc tôi mới tỉnh lại, biết mình vừa thoát khỏi cửa tử. Trước đó, tàu khách này cũng đã cứu được thêm 2 thuyền viên, còn 2 người khác vẫn mắc kẹt dưới cabin", ông Long kể.

Theo ông Long, tàu HP-4914 có trọng tải khoảng 2.000 tấn, đang chở cát từ đảo Minh Châu về khu vực Vũ Yên (TP Hải Phòng) thì gặp nạn. Tuyến hàng hải này ông và các thuyền viên mới khai thác được 4 chuyến an toàn, đến chuyến thứ 5 thì xảy ra sự cố.

Hiện trường vụ lật tàu. Ảnh: Đ.X

Trước đó, khoảng 14h ngày 9/7, UBND đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) nhận tin báo về vụ lật tàu chở cát trên vùng biển địa phương và khẩn trương huy động lực lượng chức năng đến hiện trường tổ chức cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ đã đưa được 3 người ra khỏi tàu gồm thuyền trưởng Vũ Thành Long, ông Bùi Văn Nhở (SN 1981) và ông Nguyễn Văn Cương. Cả ba đều trú tại phường Nguyễn Đại Năng (TP Hải Phòng) và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn cấp cứu, theo dõi sức khỏe.

Hai thuyền viên còn mắc kẹt trong tàu là ông Trương Văn Hạnh (SN 1978) và ông Trương Văn Phượng (SN 1973), là anh em ruột, cùng trú tại phường Nguyễn Đại Năng (TP Hải Phòng).

Tối cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, cho biết lực lượng chức năng đã lặn xuống khu vực cabin của con tàu bị lật và tìm thấy một thi thể nạn nhân.

Hiện công tác tìm kiếm người còn mất tích vẫn được triển khai khẩn trương. Các lực lượng cứu nạn đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển.