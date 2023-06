Thủy điện miền Bắc vẫn phải “ăn dè” dù có nơi vượt mực nước chết hơn 20m

Theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) hôm nay (27/6), lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên giảm nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ tăng nhẹ so với hôm qua (26/6); Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua. Lưu lượng nước về các hồ chứa các tỉnh Hà Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn đã đạt đỉnh và giảm dần.

Hồ thủy điện Hòa Bình đang cao hơn mực nước chết khoảng 22m (Ảnh minh họa: PLO)

Sau 1 tuần có mưa dông liên tục, mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ đã cao hơn mực nước chết từ 7 đến hơn 20m; khu vực Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua, mực nước các hồ nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành.

Lưu lượng, mực nước tại các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng. Các hồ chứa lớn đang nâng cao mực nước, tuy nhiên vẫn cần hạn chế huy động phát điện để dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo. Một số hồ vừa, nhỏ, tràn tự do đã phải điều tiết nước lũ.

Cụ thể: Mực nước các hồ tăng cao so với ngày hôm qua, mực nước hồ/mực nước chết hiện như sau: Hồ Lai Châu 290.21m/265m; Hồ Sơn La 182.97/175m; Hồ Hòa Bình 102,23/80m; Hồ Thác Bà 47,25/46m; Hồ Tuyên Quang 102,61/90m; Hồ Bản Chát 445,09/431m.

Lượng nước về một số hồ khu vực Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ thấp, chủ yếu điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn tổ máy khi vận hành, nâng cao mực nước phát điện.

Dự báo lưu lượng nước về hồ 24 giờ tới các hồ khu vực Bắc Bộ giảm nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; khu vực Nam Trung Bộ giảm nhẹ, ở mức thấp.

Theo số liệu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), phụ tải toàn hệ thống điện ngày 26/6 đạt 763 triệu kWh, tăng 86,4 triệu kWh so với ngày 25/6. Trong đó miền Bắc ước khoảng 16.687,3 triệu kWh, miền Trung khoảng 77,9 triệu kWh, miền Nam khoảng 337,8 triệu kWh.

Trong ngày 26/6/2023, tổng sản lượng huy động từ thủy điện khoảng 191 triệu kWh; Nhiệt điện than huy động 392,6 triệu kWh; Tuabin khí huy động 75,8 triệu kWh; Điện năng lượng tái tạo đạt 60,9 triệu kWh; Điện mặt trời Farm huy động 51,1 triệu kWh. Nguồn điện dầu không phải huy động.

Nguồn nhiên liệu than cho sản xuất đủ. Hiện các tổ máy sự cố trước đó đã đi vào vận hành trở lại. Trong chiều ngày 26/6, Tổ máy S2 Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 bị sự cố bục ống sinh hơi, dự kiến sẽ được xử lý và khắc phục trong vòng 2-3 ngày.

