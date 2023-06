Nhiều hồ thủy điện ở Bắc Bộ vượt xa mực nước chết, có nơi vượt trên 20m

Ngày 26/6, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) báo cáo, lưu lượng về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhanh; Khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ so với hôm qua; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua.

Mực nước về các hồ thủy điện ở Bắc Bộ tăng nhanh. Ảnh minh họa

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhanh, cao hơn mực nước chết từ 7m đến hơn 20m. Cụ thể, mực nước hồ/ mực nước chết: Hồ Lai Châu: 289,17m/265m; Hồ Sơn La: 182,73m/175m; Hồ Hòa Bình: 102,13m/80m; Hồ Thác Bà: 47,16m/46m; Hồ Tuyên Quang: 102,09m/90m; Hồ Bản Chát: 444,54m/431m.

Khu vực Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; Khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua, mực nước các hồ nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành.

Lưu lượng, mực nước tại các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng. Các hồ chứa lớn đang nâng cao mực nước, tuy nhiên hạn chế huy động phát điện để dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo. Một số hồ vừa, nhỏ, tràn tự do đã phải điều tiết nước lũ.

Lượng nước về một số hồ khu vực Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ thấp, chủ yếu điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn tổ máy khi vận hành, nâng cao mực nước phát điện.

Các hồ mực nước thấp hiện tại là: Thác Bà, Bản Vẽ, Đồng Nai 3, Thác Mơ. Một số thủy điện phát điện hạn chế, cầm chừng với lưu lượng, mực nước, công suất thấp: Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ, Đồng Nai 3.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới, các hồ khu vực Bắc Bộ giảm nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ.

Về tình hình cung ứng điện, theo Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), hiện tại, miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm, dự kiến trong thời gian tới lưu lượng nước về các hồ miền Bắc tiếp tục tăng và có thể đảm bảo cung cấp điện với phụ tải tính toán trung bình khoảng 421 đến 425 triệu kWh/ngày.

Trong trường hợp cực đoan không có lũ về hoặc lưu lượng lũ về hồ thấp, khu vực miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước còn lại trong hồ kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về các hồ để đáp ứng nhu cầu phụ tải, tuy nhiên khả năng tích nước sẽ khó khăn.

