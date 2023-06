“Mưa vàng” liên tục trút xuống, thủy điện ở miền Bắc đón tín hiệu khả quan

Hồ thủy điện Tuyên Quang. Ảnh EVN

Theo Tổng cục phòng chống thiên tai, trong 3 ngày (19h ngày 18/6-19h ngày 21/6), nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-90mm.

Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Hà Giang) 263mm; Thuỷ điện Khao Mang Thượng (Yên Bái) 161mm; Bằng Thành (Bắc Kạn) 139mm; Bảo Linh (Thái Nguyên) 194mm; Sóc Sơn (Hà Nội) 129mm; Ma Nới (Ninh Thuận) 167mm; Đa Kai (Bình Thuận) 147mm; Ba Tri (Bến Tre) 138mm…

Từ tối qua đến sáng nay (22/6), khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm’ một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Vũ Chấn (Thái Nguyên) 70mm; Cẩm Phả (Quảng Ninh) 66mm; Đức Phú (Bình Thuận) 100mm; Đạ Tồn – Đạ Huoai (Lâm Đồng) 57mm.

Mưa liên tục xuất hiện những ngày qua đã bổ sung lượng nước quý giá cho các hồ thủy điện. Do đó, mực nước về các hồ đang dần có tín hiệu khả quan.

Sáng 22/6, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp (Bộ Công thương) báo cáo, lưu lượng nước về các hồ đã vượt mực nước chết. Trong đó, lưu lượng nước về hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên ổn định, tăng so với hôm qua; Khu vực Đông Nam Bộ lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ; Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

Dù lưu lượng nước về có tăng nhưng mực nước trong các hồ thủy điện vẫn chưa cao nên các nhà máy thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ yếu điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn tổ máy khi vận hành, nâng cao mực nước phát điện.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia cho hay, tình hình cung ứng điện miền Bắc có nhiều chuyển biến tích cực. Lưu lượng nước về các hồ thủy điện phía Bắc được cải thiện, các hồ lớn đều trên mực nước chết. Cung cấp đủ nhiên liệu than cho sản xuất điện, khẩn trương khắc phục, xử lý sự cố các nhà máy điện than.

Cụ thể, trong ngày 21/6/2023, tổng sản lượng huy động từ thủy điện khoảng 204,1 triệu kWh, tăng 7 triệu kWh so với ngày 20/6. Nhiệt điện than huy động 453,7 triệu kWh (miền Bắc 269,5 triệu kWh); Tuabin khí huy động 97,1 triệu kWh; điện năng lượng tái tạo trên 71,9 triệu kWh, trong đó điện gió là 22,2 triệu kWh, công suất cao nhất lúc 14h00 đạt 1.497,6 MW, điện mặt trời Farm huy động 49,7 triệu kWh, công suất cao nhất lúc 12h00 đạt 6.770,2 MW. Nguồn điện dầu không phải huy động.

Nguyên liệu than được cung ứng đủ, đáp ứng nhu cầu vận hành của các nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt là các nhà máy khu vực phía Bắc. Đồng thời, các nhà máy nhiệt điện than luôn chạy liên tục với công suất lớn, nên không tránh được các sự cố kỹ thuật khiến suy giảm công suất tại một số thời điểm (ngày 20/6/2023, nhà máy nhiệt điện than Thái Bình 2 và Uông Bí bị suy giảm công suất).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối và đêm nay (22/6), ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Từ chiều tối và đêm 23-25/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Mưa lớn sẽ tiếp tục bổ sung nguồn nước cho các hồ thủy điện, vì vậy, tình hình cung ứng điện trong thời gian tới sẽ được cải thiện đáng kể.

