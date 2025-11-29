Công an xác minh nhân thân Nguyễn Xuân Đạt, người biệt tích nhiều năm ở Hưng Yên

Ngày 28/11, đại diện Công an xã Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang phối hợp xác minh nhân thân anh Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989).

Cũng theo vị đại diện này, hôm 27/11, lực lượng chức năng có về làm việc với công an xã, song đến hiện tại mới chỉ có thể xác nhận anh Đạt không có mặt ở địa phương.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Miên, mẹ anh Đạt.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Miên (mẹ anh Đạt, tên thường gọi là Nhiên) xác nhận con trai bà đã biệt tích suốt 10 năm nay sau khi bố mất, không về, không liên lạc và cũng không có tin tức. Sống trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, bà Miên hoàn toàn mất liên lạc với con.

Theo bà Miên, hôm 27/11, lực lượng chức năng có đến nắm bắt thông tin về Đạt nhưng chưa thông báo nội dung cụ thể.

Hàng xóm cho biết, anh Đạt được người thân ở Hà Nội nuôi dưỡng từ nhỏ, từng có thời gian ở quê và làm công nhân trước khi rời đi biệt tích.