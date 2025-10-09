Xã cảnh báo về con cá sấu sổng chuồng tấn công người ở Khánh Hòa

Ngày 9-10, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo công an xã, lực lượng dân quân tổ chức vây bắt con cá sấu trên sông Chò đoạn chảy qua địa bàn xã.

Theo ông Hiệp, từ sáng nay nhiều lực lượng đã truy tìm để canh bắt nhưng chưa được.

“Xã đã chủ động thông báo cho người dân qua hệ thống phát thanh để tránh xa khúc sông được phát hiện có con cá sấu. Đồng thời, huy động lực lượng và yêu cầu chủ khu du lịch để xổng con cá sấu thuê đội bắt chuyên nghiệp để bắt bằng được con cá sấu, đảm bảo an toàn cho người dân”- ông Hiệp nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Diên Lâm, con cá sấu này nặng khoảng 20kg, của khu du lịch sinh thái Nhân Tâm. Trong quá trình nuôi nhốt để phục vụ kinh doanh du lịch thì sổng chuồng ra khu vực sông Chò.

“Hiện một người dân đã bị cá sấu tấn công, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến người dân hoang mang. Do vậy, ưu tiên hàng đầu lúc này là việc tìm kiếm bắt cho được con cá sấu càng sớm, càng tốt để đảm bảo an toàn. Sau đó sẽ xem xét trách nhiệm của công ty du lịch để cá sấu sổng chuồng ra tự nhiên”- ông Hiệp cho hay.

Theo tìm hiểu, người bị con cá sấu tấn công là anh Hà Kim Quang (22 tuổi, ngụ xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Anh Hà Kim Quang bị con cá sấu cắn vào tay

Sáng 8-10, anh Quang đến khu vực sông Chò thuộc địa phận xã Diên Lâm để câu cá. Khi anh này xuống sông để gỡ lưỡi câu mắc cạn thì bị cá sấu tấn công, may mắn anh Quang đã thoát kịp. Tuy nhiên, cá sấu đã cắn làm anh bị thương ở bàn chân trái và tay phải.

Sau khi được cấp cứu, anh Quang đã trình báo cơ quan chức năng về vụ việc.

Cùng ngày, một lãnh đạo khu du lịch sinh thái Nhân Tâm cho biết, chưa thể khẳng định con cá sấu này là của doanh nghiệp sổng chuồng ra.

“Công ty có nuôi cá sấu, tuy nhiên vẫn chưa kiểm tra hết số lượng cá sấu trong chuồng vì còn hang hóc, nhiều điểm chưa kiểm tra hết. Tuy nhiên, chúng tôi đã thuê đơn vị chuyên nghiệp về để hỗ trợ xã bắt con cá sấu trên sông Chò”- vị lãnh đạo này nói.