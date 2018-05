Thuê chung cư truyền bá "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

Thứ Sáu, ngày 11/05/2018 18:30 PM (GMT+7)

Nhiều đối tượng ngoại tỉnh đã đến TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế thuê chung cư tổ chức truyền bá "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép. Đối tượng bị lôi kéo là những người nghèo, học sinh, sinh viên và phải đóng 1/10 thu nhập cá nhân.

Ngày 11-5, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết đang tiếp tục làm rõ một số đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo nhiều người tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Theo đó, cơ quan công an phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Thị Hường (50 tuổi; trú tại Thanh Hóa) và Trần Thị Hường (23 tuổi; trú tại Thái Bình) đang có hành vi tuyên truyền, lôi kéo một số người tham gia sinh hoạt trái pháp luật tại phòng số P401 thuộc chung cư Hương Sơ, phường Hương Sơ (TP Huế).

Công an TP Huế nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu liên quan

Qua làm việc, các đối tượng đã khai nhận, từ tháng 5-2017 đến nay đã vào TP Huế kiếm việc làm, hiện đang sinh hoạt theo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Để phục vụ cho hoạt động, bà Hường thuê phòng P401 nhằm lôi kéo một số người tập trung sinh hoạt và truyền đạo trái phép.

Mở rộng đấu tranh, Công an TP Huế tiếp tục phát hiện và làm rõ thêm 4 điểm nhóm với gần 40 người dân nhẹ dạ cả tin hoạt động trên địa bàn phường An Đông, An Tây, Vĩnh Ninh, Phú Hậu (TP Huế). Các điểm này do 3 đối tượng cầm đầu, gồm Nguyễn Đình Hoàng (28 tuổi; trú tại xã Hương Thủy), Lê Nghĩa Sự (37 tuổi; TP Huế), Mai Thị Quỳnh (24 tuổi; trú tại TP Huế) đều thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế. Cơ quan công an xác định Trần Thị Hường là đối tượng có hoạt động phức tạp. Đáng chú ý có 7 sinh viên, 19 người dân có hộ khẩu tại Tỉnh Thừa Thiên- Huế tham gia.

Băng rôn các đối tượng sử dụng để truyền bá tà đạo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" bị công an thu giữ

Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng trên là tìm đến các địa phương thuê nhà trọ, nhà nghỉ bình dân và núp dưới các hình thức như tìm kiếm việc làm, bán hàng online, làm từ thiện… để lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin. Hình thức là dùng lời lẽ tuyên truyền, luận điệu phản khoa học như thuyết về "Ngày tận thế" phá hoại thuần phong mỹ tục, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Để duy trì hoạt động, người tham gia phải đóng góp số tiền bằng 1/10 thu nhập cá nhân.