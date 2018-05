Tan cửa nát nhà vì hội thánh tự xưng: Mối nguy tà đạo biến thể

Xúi giục đồng bào dân tộc thiểu số tham gia Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Gia Lai có một nhóm khoảng 40 người của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" vào các bản làng của những huyện Ia Grai, Chư Sê, Chư Prông, TP Pleiku... để truyền đạo, lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia. Việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, để lôi kéo, xúi giục tham gia vào hội thánh này cũng như những tổ chức tà đạo khác là rất nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội. Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, khẳng định sẽ chú trọng kiểm tra, kịp thời ngăn chặn các tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật trên địa bàn. Ông Trần Đình Hiệp, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh thêm đang chờ kết quả xác minh, báo cáo từ cơ quan công an để có định hướng tuyên truyền cho người dân. H.Thanh