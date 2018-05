Hành trình gian nan của người vợ cứu chồng ra khỏi Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 07:50 AM (GMT+7)

Trong hành trình cứu chồng khỏi nhóm tà đạo, ngoài việc động viên, giả bệnh để đưa anh P. đi bệnh viện, chị H. còn thuê vệ sĩ theo dõi hoạt động của chồng...

Câu chuyện về chị H. trú tại huyện Đông Hưng (Thái Bình) cùng cơ quan chức năng vào địa điểm nhóm Hội Đức thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại thị trấn Thanh Nê (huyện Kiến Xương) đánh trưởng nhóm để cứu chồng thoát khỏi tà đạo khiến dư luận quan tâm, nể phục.

Tuy nhiên, khi kể về hành trình cứu chồng thoát khỏi những người lạ mặt dụ dỗ, lôi kéo của nhóm tà đạo, chị H. không khỏi nghẹn ngào, đau xót.

Chị H. xô xát với trưởng nhóm tà đạo cứu chồng khỏi Hội Đức thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Ảnh: Cắt từ clip

Chị kể, cách đây khoảng 3-4 năm, khi đó anh P. (chồng chị) tham gia khóa đào tạo về kinh doanh ở TP. Thái Bình. Những lúc rảnh rỗi, anh đi tìm mối hàng buôn bán, còn chị H. ở nhà bán hàng và không để ý chồng mình làm gì bên ngoài.

Đến đầu năm 2017, anh P. thường xuyên đưa con gái đi học thêm tại TP. Thái Bình và tại đây, chồng chị được con gái phát hiện những biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, khi chị H. hỏi chồng thì anh P. không nói.

Ít ngày sau, có 2 người khách lạ (1 nam 1 nữ) đến nhưng anh P. đi vắng. Qua trò chuyện, người khách lạ mặt giới thiệu là bạn học chung 1 lớp với anh P. nhưng chị H. không biết đó là lớp gì. Một lát sau, anh P. về nhà ngồi nói chuyện với các vị khách.

Khi 2 người khách về, chị H. có hỏi anh P. về một số hành động lạ giữa chồng và khách. Thậm chí, chị còn tìm thấy 1 tờ giấy viết nhiều loại chữ, ký hiệu khó đọc, khó hiểu để trên ô tô của gia đình, nhưng chồng chị vẫn không nói. Sau khi tìm hiểu, chị H. mới biết đó là Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ và chồng mình đang tham gia tà đạo này.

Vợ chồng chị H. trao đổi câu chuyện với phóng viên. Ảnh: K.Minh

Qua tìm hiểu, chị H. được biết, thời gian gần đây, có người về xóm nhà chị ngồi tuyên truyền, giảng đạo cho một số người tại một quán cà phê gần đó. Chồng chị cũng tham gia và ngồi từ sáng đến trưa chỉ uống nước lọc, không ăn bất cứ cái gì.

Lúc này, chị H. tìm hiểu thông tin qua mạng và biết về hệ lụy của những nạn nhân đi theo nhóm Hội Đức thánh Chúa Trời Mẹ. Đồng thời, chị nhờ người bạn công tác tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội giúp đỡ.

Để thuyết phục chồng đi bệnh viện tâm thần chạy chữa, chị H. phải giả bị bệnh để lên Hà Nội chạy chữa, nhằm mục đích lừa chồng lên chăm sóc, tạo cơ hội giữ chồng lại bệnh viện chữa bệnh.

Tuy nhiên, anh P. không mảy may có ý định lên chăm sóc vợ. Chỉ khi được người thân nhắc nhở, anh P. mới nghe lời.

Hoạt động truyền đạo trái phép của Dương Thị Tuyến tại thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính (TP. Thái Bình). Ảnh: Bùi Thành

Trong quá trình ở bệnh viện, các y bác sỹ cùng phối hợp với người nhà động viên, giảng giải, thậm chí ép buộc anh P. ở lại để thăm khám, xét nghiệm và đưa ra phác đồ điều trị. Tuy nhiên, ở bệnh viện được 3 ngày, chồng chị H. trốn viện về nhà.

Biết không thể giữ chồng tại bệnh viện, cho nên chị H. quản chồng bằng cách, nếu anh P. đi đâu, làm gì chị đều đi theo và giám sát chặt chẽ. Riêng ô tô, điện thoại, xe máy chị không cho sử dụng và cần đi đâu sẽ có người chở đi.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của chị đều không thể ngăn cản được chồng đến với nhóm đạo này. Mỗi khi chị H. không để ý, anh P. lén lút trốn nhà đi gặp người đàn ông tên Thủy – trưởng nhóm Hội Đức thánh Chúa Trời Mẹ tại đây.

Ngôi nhà nhóm tà đạo thuê để hoạt động lôi kéo anh P. Ảnh: P.S

Không chịu thua, chị H. cùng với người thân tiếp tục động viên để anh P. quay trở lại bệnh viện tâm thần điều trị. Tại đây, ngoài người thân, bạn bè, chị H. thuê một vệ sỹ theo dõi ngày đêm để giữ chồng ở lại chữa bệnh. Đồng thời, hàng tuần, chị nghỉ bán hàng lên bệnh viện động viên chồng yên tâm chữa trị.

Sau 28 ngày điều trị tại bệnh viện, bệnh tình anh P. chuyển biến và thuyên giảm rõ rệt. Lúc này, chồng chị được đưa về nhà tiếp tục uống thuốc, điều trị kết hợp với sự giám sát chặt chẽ của cả gia đình.

Khi trở về nhà, những người trong nhóm tà đạo không buông tha cho anh P. Họ thường xuyên nhắn tin rủ rê, lôi kéo. Thậm chí, đe dọa tinh thần chồng chị H. Trong lần tình cờ, chị H. đọc được tin nhắn của trưởng nhóm tà đạo nói, trong một ngày sắp tới có buổi truyền giáo rất quan trọng buộc anh P. phải đến.

Cơ quan chức năng bắt giữ nhóm đạo do đối tượng Thủy cầm đầu. Ảnh: P.S

Lập tức, chị H. nhờ một người làm nghề xe ôm thường xuyên ngồi gần ngõ nhà chị, nếu thấy anh P. đi đâu là sẽ bám theo. Khi thấy anh P. bắt xe taxi, người xe ôm được chị H. thuê đi theo, tuy nhiên anh P. luôn cảnh giác bằng việc đi lòng vòng để đánh lạc hướng.

Khi xác định được địa điểm, chị H. gọi điện báo Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Kiến Xương cùng công an và chính quyền sở tại bất ngờ ập vào ngôi tại thị trấn Thanh Nê (huyện Kiến Xương) bắt quả tang chồng mình cùng hơn 10 người khác trong đó có người đàn ông tên Thủy đang hoạt động đạo trái phép.

"Sau khi nhóm bị bắt, chồng tôi đã từ bỏ mọi thói quen, nếp sinh hoạt của Hội Đức thánh Chúa Trời Mẹ. Đồng thời, anh ấy sống có trách nhiệm hơn, yêu thương gia đình và nhận ra bản chất nhóm đạo này”, chị H. tâm sự.