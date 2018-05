"Hội thánh của Đức Chúa Trời" đã xuất hiện tại Quảng Nam

Thứ Sáu, ngày 11/05/2018 10:19 AM (GMT+7)

Cơ quan chức năng thu giữ chai nước màu đỏ còn gọi là "máu của cha", con dấu và nhiều tài liệu liên quan.

Công an TP Tam Kỳ ngày 11-5 cho biết vừa phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lôi kéo, dụ dỗ người dân gia nhập "Hội thánh của Đức Chúa Trời" (còn gọi là "đức Chúa Trời Cha", "đức Chúa Trời Mẹ") tại khu vực TP Tam Kỳ.

Trước đó, tối ngày 8 và sáng 9-5, qua kiểm tra hành chính tại một phòng trọ trên địa bàn phường An Sơn (TP Tam Kỳ), Đội An ninh Công an TP Tam Kỳ phối hợp với Công an phường An Sơn phát hiện đối tượng Hà Văn Hoài (SN 1998; ngụ xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) có biểu hiện tàng trữ xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc và nhiều tài liệu liên quan đến việc truyền bá, lôi kéo người dân tham gia "Hội thánh của Đức Chúa Trời".

Tại nơi ở của Hoài, lực lượng chức năng thu giữ 1 chai nước có màu đỏ (còn gọi là máu của cha), một con dấu của "Hội thánh của Đức Chúa Trời", 57 quyển sách, 21 quyển vở, 95 tờ tài liệu bao gồm các bài hát, bài viết, bài giảng về kinh thánh nhằm lôi kéo người dân tham gia.

Chai nước màu đỏ, con dấu và một số tài liệu công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Hoài khai còn có 2 thanh niên khác tên Phan Đức Thịnh (1994; ngụ xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và Khiếu Đăng Hiếu (SN 1999; ngụ Ba Vì, Hà Nội) vào Tam Kỳ hoạt động từ đầu năm 2018 đến nay. Các đối tượng này đã lôi kéo được một số người cả tin tham gia, trong đó: Đà Nẵng 6 người; Hà Nội 4 người; Phú Thọ 1 người; Đà Lạt 1 người và Quảng Nam 1 người (trú tại huyện Thăng Bình). Hiện Công an TP Tam Kỳ đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, ngăn chặn được một số người tham gia tổ chức "Hội thánh của Đức Chúa Trời". Điển hình, tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn 3 người tham gia tổ chức "Hội thánh của Đức Chúa Trời" từ TP Đà Nẵng vào Hội An để truyền đạo trái phép, thu giữ được nhiều tài liệu có liên quan; tại huyện Quế Sơn đã phát hiện 5 người có hộ khẩu trên địa bàn huyện, làm việc tại Đà Nẵng tham gia vào tổ chức "Hội thánh của Đức Chúa Trời" tại Đà Nẵng.

Trong thời gian gần đây, hoạt động tuyên truyền, phát triển của tổ chức có tên "Hội thánh của Đức Chúa Trời" đã và đang diễn ra trên toàn quốc, có biểu hiện cưỡng ép người theo đạo, mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân… gây dư luận bức xúc trong xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận nhân dân...

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao cảnh giác không để bị lôi kéo tham gia "Hội thánh của Đức Chúa Trời"; đồng thời tiếp tục theo dõi, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động trên, làm việc với các đối tượng để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.