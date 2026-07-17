Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách khiến 4 người tử vong

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 48/CĐ-TTg về khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm các vi phạm và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tai nạn tương tự.

Theo Công điện do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký, vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 17/7 đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Km197+900 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, thuộc địa bàn xã Chương Dương, TP Hà Nội.

Vụ tai nạn xảy ra khi xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 20C-117.22 tự lật. Hậu quả làm 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần tới các nạn nhân bị thương và chia buồn sâu sắc với thân nhân, gia đình những người tử vong; đồng thời yêu cầu lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng lực lượng công an, y tế khẩn trương có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả.

Khẩn trương cứu chữa nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động tối đa điều kiện về nhân lực, y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các nạn nhân và gia đình người tử vong.

Cùng với công tác cứu hộ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân vụ việc, khẩn trương làm rõ cả nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến tai nạn; đồng thời triển khai ngay các giải pháp khắc phục những tồn tại, bất cập theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng về tăng cường bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới.

Thủ tướng cũng giao UBND TP Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị vận tải, chủ xe và lái xe liên quan đến vụ tai nạn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện kỹ thuật an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của tài xế, công tác quản lý vận tải, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường. Các hành vi vi phạm, nếu phát hiện, phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là lái xe, chủ xe, doanh nghiệp vận tải hoặc các cá nhân liên quan nếu để xảy ra vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn phương tiện hoặc quy định đối với người điều khiển phương tiện.

Bộ Công an đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải đường bộ, nhất là đối với xe khách và xe chở hàng; rà soát việc sử dụng thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện kinh doanh vận tải và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Rà soát an toàn giao thông trên toàn quốc, ngăn ngừa tai nạn tương tự

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị và địa phương rà soát, tổ chức giao thông khoa học trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, nhất là các tuyến quốc lộ được phân cấp cho địa phương quản lý; tăng cường hệ thống cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm như khúc cua, đèo dốc nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Bộ Xây dựng cũng được yêu cầu phối hợp với các địa phương rà soát điều kiện an toàn của các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm TTATGT.

Đối với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg; chủ động chỉ đạo quyết liệt, kịp thời các giải pháp kéo giảm TNGT, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.