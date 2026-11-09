Thủ tướng Nhật chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong lễ đón tại thủ đô Tokyo chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae duyệt đội danh dự, nghe quân nhạc cử quốc thiều hai nước, theo TTXVN.

Sau lễ đón, hai lãnh đạo tiến hành hội đàm, thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương. Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại quốc hội Nhật Bản, nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản đồng hành trong chặng đường phát triển mới, để sự phát triển của mỗi nước tạo thêm cơ hội vươn lên cho nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cũng hội kiến Chủ tịch Hạ viện Eisuke Mori và Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi Masakazu của Nhật Bản.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nhật Bản ngày 9/11. Video: VTV

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trước đó cho biết trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, hai bên sẽ định hướng chiến lược tổng thể để phát triển quan hệ trong giai đoạn mới.

Việt - Nhật sẽ chuyển từ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đơn thuần sang tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế, chú trọng hơn đến tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của kinh tế mỗi nước.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cũng tạo động lực cho những đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình phát triển. Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị và công nghiệp chế tạo, trong khi Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, thị trường năng động, tiềm năng phát triển lớn và quyết tâm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.

Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023. Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Kim ngạch xuất nhập khẩu song phương năm 2025 đạt hơn 51 tỷ USD. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng 15%, đạt 43,7 tỷ USD.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có gần 700.000 người, trong đó tỷ lệ trí thức, lao động chất lượng cao ngày càng tăng, hiện có khoảng 7.000 kỹ sư IT Việt Nam tại Nhật Bản.