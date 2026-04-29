Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 Việt Nam

Chiều 29-4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam vừa xuất sắc giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á năm 2026 tổ chức tại Indonesia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Trao Bằng khen cho tập thể đội tuyển bóng đá U17 nam quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chúc mừng chiến công đặc biệt của đội tuyển và cũng là của thể thao Việt Nam.

Theo Thủ tướng, chức vô địch U17 Đông Nam Á của đội tuyển được tạo nên bởi một hành trình đặc biệt đầy thuyết phục, toàn thắng, đầy bản lĩnh, ý chí và khát vọng chinh phục, với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và ghi được 19 bàn thắng.

"Điều này khẳng định bóng đá trẻ Việt Nam hôm nay không chỉ biết thi đấu mà đã biết cách làm chủ trận đấu và đã làm nên chiến thắng"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá thành quả này là kết tinh của một quá trình dài tích lũy, rèn luyện, nỗ lực, bền bỉ của các thế hệ cầu thủ, của các huấn luyện viên; sự quan tâm, chăm sóc của gia đình các vận động viên; sự yêu quý, đồng hành của người hâm mộ cả nước, lòng yêu mến bóng đá của người dân Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Thành quả này cũng đến từ sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã hết sức quan tâm và tạo điều kiện cho các thế hệ cầu thủ, đặc biệt là lứa cầu thủ trẻ rèn luyện, trưởng thành và giành được những thành tích xuất sắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng chiến thắng quan trọng này không chỉ là niềm vui của thể thao Việt Nam mà còn là một thông điệp sâu sắc về con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới: Kiên cường, khát vọng vươn lên, tự tin, kỷ luật và đoàn kết. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, đội tuyển sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, thêm khí thế để phấn đấu làm nên những chiến thắng lớn hơn, xứng đáng với niềm tin và tình yêu của người hâm mộ, nhân dân cả nước.

Nhấn mạnh thành tích vô địch Đông Nam Á rất đáng tự hào, là sự khởi đầu hết sức tốt đẹp, nhưng Thủ tướng nêu rõ đây chưa phải là đích đến cuối cùng, đội tuyển còn phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới, khát vọng lớn hơn để đưa bóng đá Việt Nam, vươn tầm châu Á và từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ bóng đá thế giới.

Đội tuyển sẽ tham dự giải vô địch U17 châu Á, đồng thời cũng là vòng loại World Cup U17 vào cuối năm 2026, Thủ tướng mong tập thể ban huấn luyện và các vận động viên tiếp tục rèn luyện với yêu cầu cao hơn và giữ vững tinh thần chiến thắng, thi đấu với quyết tâm cao nhất và tinh thần thể thao cao thượng, trung thực.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các tổ chức liên quan tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống đào tạo trẻ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm và đặc biệt là phải mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể thao nói chung và trong lĩnh vực bóng đá nói riêng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng Bằng khen cho đội tuyển bóng đá nam U17 Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Đại diện đội tuyển bóng đá nam U17 Quốc gia Việt Nam tặng áo thi đấu cho Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện luyện tập, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao phục vụ cho các đội tuyển, trong đó có bóng đá.

Cùng với đó, cần có cơ chế bồi dưỡng và thu hút tài năng và tập trung xây dựng chiến lược tổng thể để phát triển thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng theo hướng bài bản, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp và có bản sắc.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, các cấp, các ngành sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để thể thao Việt Nam, bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần nâng cao vị thế của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U17 Cristiano Roland thay mặt ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ đội tuyển U17 Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp đón, chúc mừng.

Ông Cristiano Roland trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, tình cảm của người hâm mộ đối với bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá trẻ nói riêng; đây là nguồn động lực rất lớn để các cầu thủ trẻ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện và trưởng thành hơn trong thời gian tới.

Huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết mục tiêu quan trọng hơn của đội tuyển là Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sắp tới bởi đây là giải đấu có tính cạnh tranh rất cao, đồng thời là cơ hội để các đội tuyển tranh suất tham dự U17 World Cup.

Trong thời gian tới, toàn đội sẽ tiếp tục tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, nâng cao chuyên môn và hoàn thiện lối chơi; nỗ lực hết sức để thi đấu tốt tại đấu trường châu lục, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người hâm mộ.