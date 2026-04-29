TPHCM: trao quyết định thôi việc theo nguyện vọng cho 2 Phó Giám đốc Sở

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đã trao quyết định thôi việc theo nguyện vọng cho ông Trịnh Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính và bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch kể từ ngày 1-5-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các cá nhân trong suốt thời gian công tác, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao quyết định cho bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch. Ảnh: Cổng TTĐT TPHCM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn các cá nhân sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh và tâm huyết của mình, đóng góp tích cực cho xã hội; đồng thời giữ mối liên hệ, chia sẻ kinh nghiệm quý báu với đội ngũ cán bộ thành phố.

Lãnh đạo TPHCM gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến 2 cá nhân và tin tưởng những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp trong quá trình công tác sẽ tiếp tục được lan tỏa trong thời gian tới.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo TPHCM, tập thể Sở Du lịch cùng các đồng nghiệp đã luôn quan tâm, hỗ trợ và đồng hành trong suốt quá trình công tác.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, những năm tháng làm việc là hành trình quý báu, để lại nhiều kỷ niệm và kinh nghiệm. Dù ở cương vị nào, trong thời gian tới, bà cũng sẽ tiếp tục dõi theo và mong muốn được đóng góp, chung tay vì sự phát triển bền vững của TPHCM.