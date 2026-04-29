Phố biển Quảng Ninh chật kín phương tiện đổ về nghỉ lễ

Chiều 29/4 - ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều tuyến đường thuộc các phường Hạ Long, Hồng Gai, Cao Thắng, Cao Xanh (thuộc thành phố Hạ Long cũ), tỉnh Quảng Ninh chật kín phương tiện di chuyển.

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, trên Quốc lộ 18, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển rất chậm.

Phương tiện ùn ùn đổ từ cầu Bãi Cháy về khu vực trung tâm.

Anh Nguyễn Sơn, trú phường Hạ Long, cho biết ngày thường anh chỉ mất 15 phút di chuyển bằng ô tô từ chỗ làm về đến nhà.

"Hôm nay phương tiện đổ về đây nhiều, dù đã thấy nhà ngay bên kia đường nhưng không được rẽ hay quay đầu sang đường mà phải đi thẳng, cùng với phương tiện giao thông nhiều nên tôi phải mất gần 60 phút mới về đến nhà", anh Sơn chia sẻ.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu di chuyển gia tăng, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông. Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa, giải trí được tổ chức trong suốt quãng thời gian nghỉ lễ khiến khách du lịch từ nhiều nơi như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng... đổ dồn về trung tâm đô thị biển Quảng Ninh.

Cùng với đó tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn đoạn từ cột đồng hồ (phường Hồng Gai) đến Đông Bắc (phường Hạ Long) bị chặn để phục vụ chương trình Carnaval nên các phương tiện đều phải đổ dồn về tuyến đường quốc lộ 18.

Lực lượng CSGT thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh vất vả tổ chức phân luồng tại các khu vực dọc tuyến và các đường gom, ngã rẽ để tránh ùn tắc.

Việc ùn tắc vào giờ cao kéo dài hàng cây số khiến đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là học sinh tan trường trên dọc tuyến đường.

Đại diện lực lượng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã tăng cường tất cả các lực lượng phối hợp cùng công an phường tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường để phân luồng giao thông.

Theo đó, toàn bộ dọc tuyến quốc lộ 18 đoạn từ phường Cao Thắng đến phường Hạ Long, các phương tiện ô tô bắt buộc phải đi thẳng, không được rẽ hay quay đầu.

Tại khu vực Ngã tư Loong Toòng là một trong những nút giao thông quan trọng nhất, lực lượng CSGT tổ chức lực lượng phân làn chặn toàn bộ các hướng đi, chỉ để phương tiện di chuyển theo hướng từ quốc lộ 18 lên cầu Bãi Cháy để giảm tải cho các điểm bị ách tắc.

Cùng với đó, tại vòng xuyến Kênh Liêm, lực lượng CSGT tổ chức lực lượng phân làn, tổ chức lại vòng xuyến theo từng thời điểm.

Dự báo, trong những ngày tới đặc biệt là chiều tối 30/4, tình trạng ùn tắc sẽ xảy ra tại khu vực các tuyến đường thuộc Khu du lịch Bãi Cháy, đường Hoàng Quốc Việt (phường Bãi Cháy) và các tuyến đường dẫn ra Quảng trường 30 tháng 10, đường Trần Quốc Nghiễn.