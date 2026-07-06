Thủ tướng dự lễ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Khoảng 7h, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP HCM đến dâng hoa tại bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Sau lễ dâng hoa, Thủ tướng dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên. Khu vực này trước đây là nghĩa trang Chí Hòa - Chợ Quán, được cho là có các rãnh chôn tập thể liệt sĩ, đồng bào hy sinh trong kháng chiến.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP HCM dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú ở công viên Lê Thị Riêng, sáng 6/7. Ảnh: Đình Văn

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông cho rằng không thể dừng lại khi hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ, bởi với nhiều gia đình, nỗi đau chiến tranh vẫn hiện hữu khi chưa có thông tin về người thân. Thủ tướng yêu cầu các lực lượng thực hiện việc tìm kiếm bài bản, khoa học, an toàn, cẩn trọng từng dấu vết để phục vụ xác định danh tính.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang di quan hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng về khu nhà truyền thống. Ảnh: Đình Văn

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị TP HCM phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là giám định ADN, nhằm đẩy nhanh tiến độ. Ông cũng kêu gọi nhân chứng, cựu chiến binh trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin về các khu mộ tập thể, trận đánh lớn để mở rộng tìm kiếm trên phạm vi cả nước.

Kế hoạch tìm kiếm được Bộ Tư lệnh TP HCM triển khai từ cuối tháng 5, sau khi nhóm nghiên cứu của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp thông tin về các vị trí nghi có hố chôn tập thể.

Lực lượng chức năng đào thăm dò một hố sâu khoảng 2 m, phát hiện một số di vật, hài cốt ở vị trí phía sau khu nhà truyền thống của công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Đình Văn

Cơ quan chức năng sau đó thu thập lời kể nhân chứng, tổ chức hội thảo đối chiếu tài liệu, dùng radar thăm dò lòng đất. Từ cuối tháng 6, một phần công viên được rào chắn, đào thăm dò tại các vị trí khoanh vùng.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm, diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027. Chiến dịch đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm từ 230.000 phần mộ vô danh và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu.