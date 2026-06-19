Phát hiện dị vật nghi liên quan mộ liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Thông tin được thượng tá Phạm Thị Thanh Vân, Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), nêu tại hội nghị triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, chiều 19/6. Kết quả được đưa ra sau nhiều ngày khảo sát, phân tích dữ liệu tại hiện trường.

Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân phát biểu tại hội nghị, chiều 19/6. Ảnh: Đình Văn

Trước đó, các đơn vị quân đội và chuyên gia xác định ba khu vực nghi có rãnh mộ tập thể, diện tích từ 500 đến 1.200 m2. Theo Thượng tá Vân, tại khu vực A, gần nhà truyền thống công viên, phát hiện ba vùng đất xáo trộn. Một rãnh nghi vấn nằm ở độ sâu 1,2-1,8 m, rộng 2,5-3,5 m và dài hơn 10 m.

Tại khu vực C, gần quán cà phê chim kiểng, lực lượng khảo sát cũng ghi nhận một vùng đất xáo trộn dài hơn 10 m, sâu khoảng 1,1 m, rộng 2,5-4,5 m.

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Nhóm chuyên gia Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM khi đo ảnh điện cũng xác định các dấu hiệu bất thường. PGS.TS Lê Văn Anh Cường, Trưởng bộ môn Vật lý địa cầu, cho biết kết quả phân tích cho thấy hai rãnh rộng khoảng 8 m ở độ sâu 2-6 m. Khu vực B cũng xuất hiện dị thường, trong khi khu vực còn lại không ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Đại học Bách khoa TP HCM sử dụng phương pháp ảnh điện khảo sát đến độ sâu 8 m và cũng ghi nhận các dị thường tại khu vực nhà truyền thống.

Về phương án thăm dò, thượng tá Vân kiến nghị đào hố có taluy chống sạt lở, đồng thời triển khai biện pháp bơm thoát nước, hạn chế ảnh hưởng của nước ngầm.

Tại hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM, cho biết kết quả quét radar xuyên đất và khảo sát ảnh điện của các đơn vị độc lập đều cho thấy dấu hiệu tương đồng. Khả năng tồn tại rãnh mộ chôn tập thể tại khu vực nhà truyền thống là rất lớn.

Khu vực nhà truyền thống công viên Lê Thị Riêng - nơi nghi có rãnh mộ chôn liệt sĩ. Ảnh: Thanh Tùng

"Hình ảnh, tọa độ, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát lòng đất đều cho kết quả tương đồng. Chúng tôi sẽ bắt đầu công tác tìm kiếm, quy tập từ vị trí này", Thiếu tướng Trung nói.

Để chuẩn bị cho đợt tìm kiếm từ ngày 30/6, Bộ Tư lệnh TP HCM đã bố trí máy bơm thoát nước, dựng nhà bạt bảo vệ khu vực khai quật và hoàn thiện mặt bằng trước ngày 21/6. Thành phố cũng đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ lực lượng pháp y để lấy mẫu ADN nếu phát hiện hài cốt.

Từ ngày 15/6, nhiều đơn vị và chuyên gia đã sử dụng các thiết bị kỹ thuật khảo sát tại ba khu vực A, B, C. Các vị trí này được xác định dựa trên nghiên cứu của nhóm do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng chủ trì, kết hợp tư liệu lịch sử và lời kể nhân chứng.

Quân đội dùng máy rà quét tại khu vực nghi mộ liệt sĩ ở công viên. Ảnh: Thanh Tùng

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, cho biết đơn vị sẽ điều động Đội K chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tham gia khai quật.

Theo kế hoạch, máy xúc cỡ nhỏ sẽ bóc lớp đất mặt đến độ sâu khoảng một mét, sau đó lực lượng chuyên môn tiếp tục đào thủ công xuống độ sâu 1,4-1,8 m. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, việc cơ giới sẽ dừng lại để phục vụ kiểm tra chuyên sâu.