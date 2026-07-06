Muốn mang sạc dự phòng lên máy bay, hành khách cần phải lưu ý gì?

Theo thông tin từ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, hành khách khi mang sạc dự phòng lên máy bay cần tuân thủ các quy định về số lượng, dung lượng và cách bảo quản nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ trong suốt chuyến bay.

Cụ thể, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa 2 sạc dự phòng và phải để trong hành lý xách tay, tuyệt đối không để trong hành lý ký gửi.

Đối với dung lượng pin, sạc dự phòng sử dụng pin Lithium-ion không được vượt quá 100 Wh. Trường hợp có dung lượng trên 100 Wh đến 160 Wh phải được hãng hàng không chấp thuận trước chuyến bay. Với pin kim loại Lithium, hàm lượng Lithium không được vượt quá 2 gam.

Hành khách mang sạc dự phòng lên máy bay cần lưu ý quy định về số lượng, dung lượng và cách sử dụng để bảo đảm an toàn hàng không.

Đặc biệt lưu ý, trong suốt hành trình, hành khách không được sử dụng sạc dự phòng để sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác, đồng thời không sạc lại chính sạc dự phòng. Thiết bị cần được đặt ở vị trí dễ quan sát theo hướng dẫn của tổ bay.

Để phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ hoặc đoản mạch, mỗi sạc dự phòng nên được bảo quản riêng biệt, che kín các cực tiếp xúc hoặc để trong túi bảo vệ chuyên dụng.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng khuyến cáo hành khách kiểm tra kỹ hành lý trước khi làm thủ tục, bảo đảm sạc dự phòng đáp ứng quy định để quá trình kiểm tra an ninh và lên máy bay diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.