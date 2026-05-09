30 giờ đồng hồ, hơn 20 hoạt động của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Philippines

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã thành công tốt đẹp với nhiều kết quả quan trọng và thực chất. Đây được đánh giá là một hội nghị rất kịp thời của ASEAN trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là khủng hoảng tại Trung Đông.

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã đạt được đồng thuận rất cao về nhiều biện pháp ứng phó toàn diện và bao trùm trong ngắn hạn cũng như dài hạn, trên tất cả các trụ cột, từ chính trị - an ninh, kinh tế cho đến văn hóa – xã hội và bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân ASEAN. Điều này không chỉ giúp ASEAN vượt qua khó khăn trước mắt, nâng cao tính chủ động, tự cường, sẵn sàng ứng phó với những sự cố có thể xảy ra trong tương lai.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: Nhật Bắc

Cụ thể, ASEAN đã thông qua Tuyên bố của các lãnh đạo ASEAN về ứng phó với khủng hoảng tại Trung Đông, trong đó, nhấn mạnh củng cố đoàn kết ASEAN và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước thành viên; tăng cường phối hợp liên ngành, cảnh báo sớm và xây dựng cơ chế liên lạc khẩn cấp. Ngoài ra, tuyên bố cũng nêu việc đẩy nhanh triển khai hiệu quả các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác về dầu khí, kết nối năng lượng lương thực cũng như tăng cường hợp tác lãnh sự và hỗ trợ công dân, đặc biệt là lao động di cư ở khu vực bị ảnh hưởng.

Các lãnh đạo nhấn mạnh dù ưu tiên vượt qua các khó khăn trước mắt, ASEAN cần thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đã đặt ra để đạt được các mục tiêu dài hạn theo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đã tham dự và có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của hội nghị.

Trả lời phỏng vấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, trong lần đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu ra rất nhiều đề xuất, sáng kiến đóng góp vào các giải pháp chung của ASEAN, để củng cố đoàn kết và nâng cao tự cường của ASEAN.

Trưởng đoàn các nước tham dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Các đề xuất của Việt Nam đặt ưu tiên cao nhất là bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho ASEAN tiếp tục phát triển bền vững, để người dân ASEAN có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Các biện pháp Việt Nam đề ra rất toàn diện, từ hòa bình, an ninh, ổn định; tăng cường đoàn kết nội khối; cho tới tăng cường kết nối kinh tế - thương mại nội khối, dỡ bỏ các rào cản thương mại trong ASEAN; mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN; mở rộng không gian của ASEAN thông qua kết nối, ký kết các thỏa thuận về kinh tế với các đối tác bên ngoài cũng như tăng cường hợp tác, kết nối ASEAN trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người.

Những đề xuất của Việt Nam được các quốc gia thành viên ASEAN hoan nghênh, đồng tình ủng hộ, đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo một số nước. Ảnh: TTXVN, Nhật Bắc

Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập

Nhân dịp dự hội nghị, Thủ tướng đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với các lãnh đạo ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Các cuộc gặp gỡ tuy ngắn gọn nhưng hết sức thực chất, đi thẳng vào những nội dung quan trọng, xử lý những vướng mắc, tồn tại.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nêu một số điểm đó là đã thiết lập quan hệ cá nhân giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và các lãnh đạo ASEAN, góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các nước.

Tại các cuộc gặp, các lãnh đạo đều chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, mong muốn phối hợp chặt chẽ để cùng thúc đẩy quan hệ song phương với Việt Nam, đối tác chủ chốt, quan trọng và chia sẻ nhiều lợi ích chung.

Thủ tướng và lãnh đạo các nước ASEAN đã trao đổi sâu rộng về các biện pháp đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh-quốc phòng, văn hóa-giáo dục, du lịch, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên giải quyết các thách thức liên quan đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng.

Các đối tác đều coi trọng vai trò của Việt Nam trong ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế. Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các lãnh đạo đã trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, đặc biệt là thách thức đặt ra do xung đột tại Trung Đông.

Việt Nam và các nước cần tăng cường hợp tác, phối hợp quan điểm trong khuôn khổ ASEAN và Liên Hợp Quốc, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết, chỉ trong vòng hơn 30 giờ đồng hồ, Thủ tướng có một lịch làm việc dày đặc với khoảng 20 hoạt động song phương và đa phương, đem lại những kết quả hết sức thực chất, hiệu quả, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ, một thành viên tích cực, có trách nhiệm, nhiều đóng góp của cộng đồng ASEAN.

Hoạt động ngoại giao này còn mở ra những tiền đề và xung lực thuận lợi đưa quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác đi cả về bề rộng và bề sâu.