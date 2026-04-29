Thủ tướng yêu cầu xử lý tình trạng ô nhiễm không khí, ngập úng tại Hà Nội, TPHCM

Chiều 29-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ, phương hướng công tác trọng tâm thời gian tới trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chiều ngày 29-4. Ảnh: VGP

Để thực hiện mục tiêu rất cao của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngay trong tuần này, Bộ NN-MT phải hoàn thành ngay hướng dẫn thực hiện phân bổ vốn cho các dự án đầu tư công theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định.

Trong tháng 5-2026, Bộ NN-MT khẩn trương báo cáo Đảng ủy Chính phủ 2 Đề án: Quản lý, sử dụng tín chỉ carbon phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia và tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa XI về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Trong quý II-2026, Bộ khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia (ngay sau khi cấp có thẩm quyền có ý kiến về chủ trương điều chỉnh); tập trung số hóa và làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc; lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền…

Trong quý III-2026, Bộ tập trung nghiên cứu tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về đất đai và sửa đổi Luật Đất đai; xây dựng chương trình tối đa hóa giá trị sử dụng đất nông nghiệp; hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi đủ mạnh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển thị trường phụ phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cùng với đó, Bộ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai tồn đọng, kéo dài; phối hợp với Bộ Tài chính trong đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-MT tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ thường xuyên khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, đặc biệt là chống khai thác IUU; chỉ đạo, hướng dẫn xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm không khí, ngập úng tại một số TP lớn như: Hà Nội, TPHCM… và cải thiện tình hình ô nhiễm môi trường tại các đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề.