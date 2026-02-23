Thủ tướng: 'Ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay'

Tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí

Theo các báo cáo, trong dịp Tết, các cơ sở y tế trên cả nước duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh; thường trực cấp cứu; chuẩn bị và cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Không ghi nhận các trường hợp mắc bạch hầu và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác; cả nước có 1.431 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết, 955 trường hợp mắc mới bệnh tay chân miệng.

Trong 8 ngày nghỉ Tết, số ca khám, cấp cứu tại các bệnh viện giảm 7,3% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ; số trường hợp khám, cấp cứu do pháo giảm 30% so với cùng kỳ. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản được bảo đảm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cả nước đã tổ chức tặng quà Tết với tổng kinh phí hơn 3,7 nghìn tỷ đồng cho 6,2 triệu lượt đối tượng. Mức thưởng Tết bình quân cho người lao động đạt 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2025; mức thưởng cao nhất là 1,84 tỷ đồng/người. Các doanh nghiệp còn có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực khác, bố trí hợp lý thời gian nghỉ Tết cho người lao động. Tiền lương bình quân của người lao động năm 2025 ước đạt 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với năm 2024.

Các ngành, địa phương tổ chức tốt công tác bảo đảm giao thông. Tính chung cả kỳ nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 339 vụ tai nạn giao thông, làm 208 người chết, 235 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Thủ tướng khẳng định, cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình.

Tại cuộc họp, các thành viên Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành chỉ đạo tổ chức làm việc nghiêm túc ngay từ ngày đầu trở lại làm việc; chủ động chính sách tiền tệ và giải pháp thích ứng kịp thời trước diễn biến tình hình thế giới; triển khai ngay các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy giải ngân đầu tư công; tổ chức tốt các nhiệm vụ theo quy định về bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Cả nước đón Tết vui tươi, an toàn

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình theo đúng Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Biểu dương các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu; các lực lượng y tế, công an, quân đội, công nhân, kỹ sư và các lực lượng khác đã nỗ lực, hy sinh niềm vui riêng vì đất nước, vì nhân dân, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2026 rất nặng nề.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu.

Các Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn dự cuộc họp.

Các Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Mai Văn Chính, Phạm Thị Thanh Trà dự cuộc họp.

Nhấn mạnh yêu cầu bắt tay ngay vào công việc từ ngày đầu, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình ban hành Chỉ thị đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết với tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay” theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư.

Về các nhiệm vụ chung, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo dõi sát tình hình trong nước và quốc tế để phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; điều hành không giật cục; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lao động, tài chính, ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung nguồn lực xây dựng, bảo đảm chất lượng các dự án luật; khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026–2030; tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thi hành án dân sự.

Nhấn mạnh yêu cầu thực hiện “1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa, 6 rõ” trong triển khai nhiệm vụ, Thủ tướng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên cả nước phát huy tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao; thi đua lao động sáng tạo, đổi mới. Đồng thời yêu cầu các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ với tinh thần: “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”.