Thót tim cảnh bé trai Hà Nội rơi từ mái tôn, được hàng xóm đỡ kịp

Đoạn video thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Trên TikTok, video đạt gần 100.000 lượt xem và được chia sẻ rộng rãi.

Khoảnh khắc em bé rơi từ ban công tầng 2 khiến người xem "thót tim". Ảnh cắt từ video

Hình ảnh từ camera cho thấy, có 6 người lớn tập trung dưới sân, giơ tay sẵn sàng đón em bé sắp rơi xuống từ ban công tầng 2. Trong đó, một người đàn ông và một phụ nữ đứng ở vị trí trung tâm, giữ tư thế vững để đỡ bé.

Khoảng 40 giây sau, em bé rơi xuống và may mắn được đón trọn, thoát nạn trong gang tấc. Khoảnh khắc nguy hiểm này khiến người xem thót tim.

Dân mạng để lại nhiều bình luận trái chiều về sự việc: “Phúc đức cho gia đình là em bé an toàn, tình huống quá nguy hiểm”; “Người đàn ông và người phụ nữ phản ứng nhanh nhạy, kịp thời. Tuy nhiên, sẽ an toàn hơn nếu lấy chăn hoặc đệm ra đỡ bé”...

Trao đổi với PV VietNamNet, anh T. (SN 1989, xã Quốc Oai, Hà Nội) xác nhận mình là người đăng tải đoạn video trên. Anh là chú ruột của bé trai gặp nạn và đoạn video được trích từ camera gia đình.

“Sự việc xảy ra vào sáng 1/9, lúc đó tôi không có mặt ở nhà nhưng khi xem lại tình huống qua camera, tôi bàng hoàng”, anh T. nói.

Ảnh cắt từ video

Anh T. chia sẻ, cháu trai vừa tròn 2 tuổi, rất hiếu động. Sáng hôm đó, khi theo mẹ lên tầng 2 phơi quần áo, bé chui ra ban công rồi trèo lên mái tôn nhựa. Không may mái tôn bị vỡ, bé vội bám vào thanh ngang và treo lơ lửng.

“Bình thường, bố mẹ cháu luôn khóa chặt cửa ban công. Hôm ấy, mẹ cháu mở cửa ra phơi đồ, không ngờ cháu lại luồn ra, trèo lên mái tôn nhanh như vậy”, anh T. kể.

Ngay lập tức, mẹ bé tri hô cầu cứu. Bố cháu vừa trấn an con vừa tìm cách trèo ra mái tôn cứu. Nghe tiếng kêu, hàng xóm vội chạy sang. Trong tình thế cấp bách, một người hàng xóm đã đứng đúng vị trí và kịp thời đón được bé khi rơi xuống.

“Nhiều người xem video bình luận, sao không lấy chăn, đệm đỡ cháu nhưng trong tình huống bất ngờ và hiểm nguy như vậy, ai cũng hoảng. Không ai phán đoán được diễn biến sẽ ra sao nên phương án đó là tốt nhất rồi”, anh T. chia sẻ.

Sự việc xảy ra khiến anh T. và gia đình bàng hoàng. May mắn, sức khỏe và tâm lý của bé trai không bị ảnh hưởng, nên mọi người thở phào nhẹ nhõm. Từ sau sự việc, chiếc cửa ban công tầng 2 đã được gia đình bịt kín.

“Người đàn ông và người phụ nữ đón bé trong video là vợ chồng, cũng là hàng xóm của nhà tôi. Sau sự việc, anh chị tôi đã sang nhà cảm ơn họ vì đã cứu bé”, anh T. nói.