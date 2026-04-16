Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh cuối mùa tràn về từ đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc.

Dự báo từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Miền Bắc mưa dông rải rác do không khí lạnh tăng cường.

Ngoài ra, tối 15/4, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1

Về diễn biến nắng nóng, hôm qua (ngày 15/4), khu Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ như: Yên Châu (Sơn La) 39.1 độ, Tương Dương (Nghệ An) 39.7 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 39.5 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 16/4, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Từ ngày 17/4, nắng nóng diện rộng kết thúc trên khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Ngày 17/4, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%. o: từ ngày 18/4, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Trung Bộ kết thúc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý: nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 16/4:

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ, cao nhất 31–33 độ. Có mây, ngày nắng; đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, có nơi dưới 22 độ, cao nhất 31–34 độ, riêng khu Tây Bắc 34–37 độ, có nơi trên 38 độ. Có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung ở phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 30–33 độ. Có mây, ngày nắng; đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ, cao nhất 34–37 độ, có nơi trên 38 độ. Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2–3.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất phía Bắc 35–37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 31–34 độ. Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ, cao nhất 31–34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ, cao nhất 32–35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25–27 độ, cao nhất 32–34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.