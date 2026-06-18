4 ngày 4 vụ tai nạn máy bay gây chấn động nước Mỹ

Tuần qua được xem là một trong những giai đoạn u ám đối với ngành hàng không Mỹ khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn máy bay tại nhiều bang khác nhau.

Vụ việc đầu tiên xảy ra hôm 13/6 tại hạt Yakima, bang Washington. Một tiêm kích của Thủy quân lục chiến Mỹ gặp nạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ. Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên trên sườn núi sau khi máy bay lao xuống. Phi công đã kịp thời phóng ghế thoát hiểm và sống sót.

Một chiếc máy bay phản lực thương mại Cessna Citation Latitude bị rơi trên đường cao tốc ở Laredo, Texas vào ngày 17 tháng 6. Ảnh: KGNS

Một ngày sau đó, tại thành phố Butler thuộc bang Missouri, một máy bay chở người nhảy dù rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 12 người trên khoang, gồm 11 hành khách và phi công, thiệt mạng. Nhiều người thân của các nạn nhân đã chứng kiến thảm kịch đó ngay tại sân bay.

Ngày 15/6, một máy bay ném bom B-52 gặp nạn tại căn cứ không quân Edwards, phía đông bắc Los Angeles. Toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Chiếc máy bay quân sự 8 động cơ đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm định kỳ khi xảy ra tai nạn. Sau cú rơi, cột khói đen khổng lồ bốc cao từ hiện trường.

Đến ngày hôm sau, một máy bay phản lực tư nhân chở 6 người lao xuống đường cao tốc ở thành phố Laredo, bang Texas. Một người thiệt mạng, song những người còn lại đã được cảnh sát và người dân giải cứu khỏi xác máy bay đang bốc cháy.

Chưa có dấu hiệu cho thấy các vụ tai nạn có liên quan

Việc 4 vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn đã khiến dư luận lo ngại. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn hàng không nhận định đây là những sự cố độc lập.

Ông Hassan Shahidi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổ chức An toàn bay, cho biết mỗi vụ việc đều liên quan đến loại hình khai thác và chủng loại máy bay khác nhau. Theo ông, cần chờ kết quả điều tra chính thức để xác định nguyên nhân cụ thể của từng tai nạn.

Đáng chú ý, cả 4 chiếc máy bay gặp nạn đều không thuộc nhóm máy bay chở khách thương mại lớn. Hai chiếc do quân đội vận hành, trong khi máy bay nhảy dù và chuyên cơ tư nhân dù chịu sự giám sát của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) nhưng áp dụng khung quy định khác so với các hãng hàng không thương mại.

Một chiếc máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet bị rơi ở hạt Yakima, Washington, vào ngày 13/6. Ảnh: Lizbeth Godina

Tiêm kích Thủy quân lục chiến rơi tại bang Washington

Theo Thủy quân lục chiến Mỹ, chiếc tiêm kích F/A-18 Hornet gặp nạn vào khoảng giữa trưa ngày 13/6 trong một chuyến bay huấn luyện thường lệ ở khu vực miền nam bang Washington.

Phi công đã kịp thời thoát hiểm bằng ghế phóng và được lực lượng thực thi pháp luật địa phương tìm thấy. Văn phòng cảnh sát trưởng địa phương cho biết viên phi công chỉ bị thương nhẹ và đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Sau vụ tai nạn, lực lượng cứu hỏa phải sơ tán người cắm trại quanh khu vực hồ Rimrock do đám cháy rừng bùng phát từ hiện trường máy bay rơi.

Thủy quân lục chiến Mỹ hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân và chưa công bố thêm thông tin nhằm bảo đảm tính khách quan của quá trình điều tra.

Các nhân viên cứu hộ đang điều tra hiện trường vụ tai nạn máy bay nhảy dù tại Sân bay Butler Memorial ở Butler, Missouri hôm 14/6. Ảnh: AP

Máy bay nhảy dù rơi ngay sau khi cất cánh

Giới chức Mỹ đã công bố danh tính 12 nạn nhân trong vụ tai nạn của chiếc Pacific Aerospace P750 tại Butler, Missouri.

Ông Dennis Jacobs, quyền quản lý sân bay Butler Memorial, cho biết chiếc máy bay gần như không đạt được độ cao cần thiết sau khi rời đường băng. Các nhân chứng cho biết máy bay gặp khó khăn trong việc lấy độ cao, sau đó nghiêng sang trái, rơi vào trạng thái thất tốc và lao xuống đất.

Các nạn nhân có độ tuổi từ 23 đến 69. Trong số này có 9 người là vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp, còn 2 người chuẩn bị thực hiện cú nhảy đôi cùng huấn luyện viên.

Theo Hiệp hội Nhảy dù Mỹ, đây được xem là vụ tai nạn máy bay nhảy dù nghiêm trọng nhất tại Mỹ kể từ vụ chiếc Beechcraft BE65 hai động cơ rơi xuống Mokuleia ở Hawaii năm 2019.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khói bốc lên từ căn cứ không quân Edwards sau vụ tai nạn máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Máy bay ném bom B-52 bốc cháy khi cất cánh

Chiếc B-52 Stratofortress gặp nạn vào khoảng 11h20 ngày 15/6 tại căn cứ không quân Edwards, bang California. Theo Không quân Mỹ, máy bay đang thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm phục vụ chương trình hiện đại hóa radar thì gặp sự cố khi cất cánh.

Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc máy bay chỉ vừa rời mặt đất trước khi rơi xuống khu vực sát đường băng, để lại vệt cháy đen kéo dài trên nền sa mạc. Phi hành đoàn gồm 8 người, bao gồm quân nhân, công chức liên bang và các nhà thầu quốc phòng.

Đây là vụ tai nạn chết người nghiêm trọng nhất liên quan đến máy bay ném bom B-52 kể từ năm 1982, khi 9 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong một chuyến bay huấn luyện tại California.

Không quân Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một chiếc máy bay phản lực nhỏ chở 6 gười đã gặp nạn trên đường cao tốc ở Laredo, Texas vào tối 16/6. Ảnh: Zayra Garza

Chuyên cơ tư nhân rơi xuống cao tốc ở Texas

Chiếc Cessna Citation Latitude cất cánh từ San José del Cabo (Mexico) vào khoảng 18h18 và dự kiến hạ cánh tại Austin, bang Texas. Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố và chuyển hướng tới thành phố Laredo.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay vẫn hạ độ cao bình thường khi tiếp cận sân bay. Tuy nhiên, khi còn cách đường băng khoảng 3km, máy bay bất ngờ chuyển hướng về phía đường cao tốc trước khi lao xuống mặt đường, va chạm với một ô tô và vỡ thành nhiều mảnh.

Người dân cùng lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng đập cửa kính, mở cửa khoang và giải cứu các hành khách mắc kẹt. Một trong 6 người trên máy bay đã tử vong. Người ngồi trên chiếc ô tô bị va chạm được đưa tới bệnh viện và hiện đã xuất viện.

Thị trưởng thành phố Laredo, ông Victor Treviño, nhận định việc số người thương vong không lớn hơn là “một điều kỳ diệu”.

Chiếc máy bay thuộc quyền khai thác của NetJets, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sở hữu chung máy bay phản lực thương gia. Theo hồ sơ FAA, máy bay được sản xuất năm 2016, có sải cánh khoảng 22 m và tốc độ hành trình trên 800 km/h.

Các điều tra viên của NTSB đã tới hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.