Dựng lại hiện trường vụ nghi phạm ra tay tàn độc với ông lão bán vé số để cướp tài sản ở Tây Ninh

Sáng 17/6, thông tin từ Công an xã Thủ Thừa (Tây Ninh), Cảnh sát hình sự tỉnh vừa đưa nghi phạm Dương Công Nhạc (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) đến khu vực Cầu Voi ấp 5, xã Thủ Thừa dựng lại hiện trường. Đây là địa điểm đối tượng tấn công ông lão đêm khuya ngủ ở vỉa hè nhằm cướp tài sản.

Nghi phạm Dương Công Nhạc (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) bị bắt trong nhà trọ ở Đồng Tháp khi thực hiện hành vi cướp tài sản. Ảnh: CACC

Khoảng 20 giờ 40 ngày 16/6, nhiều ô tô chuyên dụng của Cảnh sát hình sự Tây Ninh xuất hiện ngay đèn tín hiệu giao thông ngã ba Cầu Voi ấp 5, xã Thủ Thừa. Từ trên xe, một thanh niên bị còng hai tay được xác định là nghi phạm Nhạc được áp giải đưa xuống tận khu vực gây án.

Nghi phạm Dương Công Nhạc (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) chạy xe máy trên đường tìm kiếm "con mồi" để ra tay cướp tài sản. Ảnh: T.L

Dưới ánh sáng đèn đường, nhiều người thấy rõ gương mặt lầm lì, tướng mập, tóc hớt kiểu lạ, chân bước thật nhanh. Vào vị trí, đôi mắt hung thù đảo nhìn liên tục vài ngôi nhà liền kề ven lộ, sau đó bước đến đúng vị trí vỉa hè, nơi ông Nguyễn Văn Hòa (70 tuổi, ngụ ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa) đi bán vé số và lượm phế liệu đang nằm, ra tay hành động.

Nghi phạm Dương Công Nhạc (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) ra tay đánh, đá dã man và lục túi lấy tiền của nạn nhân Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: Thiên Long

Tất cả các động tác diễn lại rất bài bản, thành thục như tội phạm chuyên nghiệp.

Nghi phạm hai tay cầm cục gạch bê tông nặng từ từ tiến lại gần vị trí ông Hòa nằm ngủ, sau đó vung lên đánh vào đầu, hai chân đá vào mặt, đạp vô ngực. Khi nhìn thấy nạn nhân có dấu hiệu bất tỉnh, đối tượng Nhạc móc hai túi quần lấy tiền và vé số.

Ông lão Nguyễn Văn Hòa (70 tuổi, ngụ ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa, Tây Ninh) bán vé số và nhặt phế liệu bị đối tượng đánh, cướp tài sản; đầu, mặt còn nhiều vết thương. Ảnh: Thiên Long.

Trước khi rời khỏi hiện trường, nghi phạm còn đá ông Hòa thêm mấy cái rồi đi bộ lại chiếc xe đậu gần đó, nổ máy chạy đi.

Rất đông người dân chứng kiến thực nghiệm hành vi dã man như muốn tước mạng sống lão ông để cướp tài sản, ai cũng rùng mình, lạnh gáy và căm phẫn.

“May là công an bắt được chứ thanh niên này mà còn ngoài xã hội sẽ gây ra nhiều vụ nghiêm trọng khác”, một người đi đường đứng xem thốt lên.

Thực nghiệm hiện trường gần 1 giờ xe, cảnh sát chở nghi phạm Nhạc rời đi.

Như Dân Việt đã đưa tin “Ông lão bán vé số ngủ vỉa hè ở Tây Ninh bị đánh bất tỉnh cướp tài sản”, khoảng 1 giờ ngày 13/6, một thanh niên mặc áo thun trắng in hình phía sau, quần short, tóc hớt cao từ đèn tín hiệu giao thông khu vực Cầu Voi ấp 5, xã Thủ Thừa (Tây Ninh) đến khu vực ông Nguyễn Văn Hòa (70 tuổi, ngụ ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa, bán vé số dạo) đang nằm ngủ trên vỉa hè.

Khi gần tới, đối tượng nhặt cục đá rất to, hai tay cầm giơ lên cao bước sát nơi ông H. nằm rồi đập thật mạnh vào đầu nạn nhân.

Ông H. chưa kịp phản ứng, đối tượng liên tục dùng chân đá vào cơ thể nhiều cái làm ông hết cử động. Biết nạn nhân không còn khả năng kháng cự, đối tượng lập tức lục túi quần bên trái móc ra một xấp giấy giống như tiền và vé số, sau đó tiếp tục lục túi quần bên phải tìm thêm tài sản.

Nạn nhân cố gắng gượng dậy, đối tượng chẳng chút do dự đá và đạp mạnh nhiều cái vào bụng làm ông bất tỉnh.

Gây án xong, đối tượng rời hiện trường, bỏ ông Hòa nằm đó, đến sáng người dân mới phát hiện và kêu gia đình đưa về. Sau 3 ngày tập trung điều tra truy xét, Cảnh sát hình sự Tây Ninh phối hợp Công an Đồng Tháp bắt đối tượng Nhạc, ngay trong đêm 16/6 đưa về nơi gây án thực nghiệm lại hiện trường.