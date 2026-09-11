Cháy lớn tại xưởng làm bánh mì tại An Khánh, Hà Nội

Khoảng 11h54 ngày 11/9, người dân lưu thông tại xóm 1 Đồng Nhân, xã An Khánh (Hà Nội) bất ngờ phát hiện cột khói bốc cao từ khu vực nhà xưởng nên nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Do khu vực xảy ra cháy có các ngõ nhỏ, việc tiếp cận của xe chữa cháy gặp khó khăn. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy nhanh chóng có mặt, triển khai các mũi tiếp cận, phun nước dập lửa.

Thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại một xưởng làm bánh mì. Ngọn lửa sau đó lan sang một số nhà dân, nhà xưởng liền kề.

Trước diễn biến vụ cháy, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chi viện thêm lực lượng, phương tiện đến hiện trường, tổ chức khoanh vùng, khống chế đám cháy, không để tiếp tục lan rộng.

Đến khoảng 13h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, không còn nguy cơ cháy lan. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, xử lý các khu vực còn âm ỉ và dập tàn.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, trang thiết bị chữa cháy được điều động dập đám cháy tại xưởng bánh mì ở xã An Khánh, Hà Nội. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Ghi nhận ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, để phòng ngừa cháy, nổ, người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện và nguồn nhiệt tại nhà ở, cơ sở sản xuất; không để vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. Khi phát hiện cháy cần nhanh chóng báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời chủ động sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý nếu bảo đảm an toàn.